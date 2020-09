Jennifer Rojo se sincera en el vídeo de su último single 'No Eres Tú'

"Quiero ser sincera, me mueve la piel / No puedo ser de nadie aunque no suene bien / Hoy me tocó perder", canta Jennifer Rojo en 'No Eres Tú', dejando claro que no quiere atarse a nadie.

Bajo la producción de The Marea, el vídeo transmite esa dualidad de las separaciones, esas luces y sombras que nos persiguen cuando rompemos una relación, cuando emprendemos un nuevo camino en compañía de nosotros mismos.

Cargado de intensidad y romanticismo, el vídeo -como la canción- transmite esa independencia que tratan reflejar los versos de 'No Eres Tú'. "En el guion y la puesta en escena me vi muy identificada con lo que explico en la canción", comentaba la artista.

LETRA DE 'NO ERES TÚ', DE JENNIFER ROJO

.

Solamente con oír tú voz

nace dentro una sensación

una locura es tu suspirar

una aventura que quiero probar

cada vez que te oigo hablar

lo pienso amor y parezco volar

.

No existen límites, es la verdad

para sentirnos tan especial

tú me demuestras cada día más

que los sueños se hacen realidad

que el universo se hace compañero

y las estrellas nos pueden guiar

.

Esto es amor puro y sincero

el que no entiende de pretextos

tú y yo

tú y yo

sin miedo amor

.

Quiero ese sentir

en mi caminar y lo quiero todo

si tú estás

a mi lado

por siempre amor

eres tú mi sol

mi inspiración

donde me refugio donde no hay dolor

a tu lado

por siempre amor

quiero estar a tú lado

.

Quiero decirte toda la verdad

es por tus besos, te deseo más

una ilusión, que quiero yo tener

vivir sin miedo a perder

.

Si este viaje es simple y pasajero

que no se quede, solo en el intento

.

Esto es amor puro y sincero

el que no entiende de pretextos

tú y yo

tú y yo

sin miedo amor

.

Quiero ese sentir

en mi caminar y lo quiero todo

si tú estás

a mi lado

por siempre amor

.

eres tú mi sol

mi inspiración

donde me refugio donde no hay dolor

a tu lado

.

Quiero ese sentir

en mi caminar y lo quiero todo

si tú estás

a mi lado

por siempre amor

eres tú mi sol

mi inspiración

donde me refugio donde no hay dolor

a tu lado

por siempre amor

quiero estar a tu lado

.

uh, uh

por siempre amor