Jess Glynne se desnuda en su videoclip 'Take Me Home'

Jess Glynne ha estrenado videoclip para Take Me Home , el nuevo single de su álbum I Cry When I Laugh , en el que aparece completamente desnuda .

Jess Glynne en el vídeo 'Take me home' / Youtube

Jess Glynne puede que sea en estos momentos la cantante británica más de moda, con el permiso de Adele, claro. Y es muy probable que con este nuevo videoclip para la emotiva canción que lo acompaña, Jess coseche su sexto éxito número uno en el Reino Unido.

Según la cantante, Take Me Home "es una canción sobre la necesidad de tener a alguien que cuide de ti cuando eres más vulnerable". Y no hay momento más vulnerable para uno que cuando se está desnudo, ¿verdad? Igual éste es el motivo por el cual la pelirroja aparece tal y como Dios la trajo al mundo en su nuevo videoclip.

La canción no es sólo el nuevo single del disco I Cry When I Laugh, si no que también es la canción oficial de este año 2015 del ya conocido evento Children in Need. El evento se celebra cada año en el Reino Unido y tiene la intención de conseguir dinero para ayudar a niños y jóvenes en todo el país.

En años anteriores el single oficial ha sido interpretado por artistas de la talla de Ellie Goudling, Spice Girls, Girls Aloud o McFly. Y este año le toca a Jess Glynne. ¿Qué os parece, puede Take Me Home ser un éxito como Hold My Hand?