Jesse Huerta anuncia su primer álbum en solitario tras la separación (temporal) de Jesse & Joy

El cantante mexicano Jesse Huerta lanzará Sombrero, su primer álbum como solista, como parte de su nuevo proyecto musical, Jesse and the Supernovas, tras comunicar en redes sociales el pasado 15 de septiembre una pausa en el dúo Jesse y Joy, que comparte con su hermana.

Huerta compartió un comunicado en el que asegura haber firmado un acuerdo de distribución global con Virgin Records para su nueva etapa en solitario, cuya música será lanzada a través de su recién fundado sello discográfico, Nebulosa Records.

El anuncio llega una semana después de la publicación de Génesis, un sencillo compuesto por tres movimientos instrumentales que "prepara el camino" para el lanzamiento de Interestelar, el primer tema oficial del álbum Sombrero, que estará disponible a partir del 21 de octubre.

"Gran parte de Sombrero fue creada en el estudio personal de Jesse Huerta, aprovechando los descansos de una de las giras más largas y exitosas de su carrera", señala un comunicado.

También aseguró que el proyecto fue desarrollado "en los breves espacios que le permitía su agenda, encargándose personalmente de cada etapa de la grabación y producción".

"Jesse and the Supernovas nace de la necesidad de abrir un espacio propio para otras ideas, sonidos e inquietudes que también forman parte de mí", declaró Huerta en el texto.

Nuevos proyectos

Asimismo, explicó que Nebulosa Records será el sello encargado de desarrollar su proyecto con una "dirección propia desde el origen", mientras que "la distribución global de Virgin Records le da la infraestructura y el alcance para llegar a nuevas audiencias alrededor del mundo".

A principios de año, Jesse Huerta hizo pública su intención de desarrollar un proyecto solista y el 15 de septiembre anunció en sus redes sociales que se tomaría "un tiempo" para estar con su familia, así como cuidar de sí mismo.

"Esta decisión nace de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional", relató sobre su salida temporal del dúo Jesse y Joy.

Tras la conmoción de su salida y la reacción de su hermana Joy Huerta, el músico aclaró que cumpliría todos sus compromisos con el grupo Jesse y Joy hasta el 5 de diciembre, y aseguró que no estaría en la presentación del dúo en Auditorio Nacional, en Ciudad de México, el próximo 6 de diciembre.

El dúo mexicano Jesse y Joy fue formado en 2005, tras el éxito de temas como Espacio sideral, ¡Corre! o Dueles, que los consolidaron como un referente de la música pop en México y a nivel internacional.