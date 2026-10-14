Letra en español y significado de 'Where Is Gone?', la intensa balada de Fontaines D.C. con Rosalía

La banda irlandesa Fontaines D.C. cuenta con la voz de Rosalía en Where Is Gone?, la única colaboración de su álbum Dopamine Chamber. Las voces de Grian Chatten y de la española se funden en esta balada atmosférica e íntima compuesta por Carlos O'Connell, Conor Curley, Conor Deegan III, Tom Coll y el propio Chatten. El tema apuesta por la guitarra acústica, los arreglos de cuerda y la batería para envolver los contrastes vocales.

Una interpretación de 'Where Is Gone?'

Ni Fontaines D.C. ni Rosalía se han pronunciado sobre la letra de Where Is Gone?, pero los fans sí se han atrevido a buscarle un significado. Una cuenta de Reddit dedicada al grupo opina que la canción "no trata necesariamente sobre que el amor desaparezca, sino sobre llegar a un punto en el que ya no puedes saber si la conexión en la que has creído durante años es la razón para quedarse o precisamente lo que te impide marcharte".

"Entonces, ¿adónde se fue? / ¿Y por qué no lo sé?"

Para el usuario u/Short Fan6754, Where Is Gone? narra la historia de una relación cuyo final parece imposible: "Dos personas que una vez compartieron una conexión extraordinaria han construido sus vidas, sus identidades y su futuro alrededor de la certeza de que están hechas la una para la otra. Ahora son profundamente infelices, pero ninguna de las dos logra reconciliar esa infelicidad. La profundidad de su conexión, que antes eran los cimientos de la relación, se ha convertido en aquello que los mantiene cautivos".

El estribillo encaja con esta interpretación: "No hace daño decir: 'Déjalo, deja que muera' / Recuerdo cuando / Me expusieron a la luz del sol / Hasta que exclamé: 'Cariño, si es real, / No hay forma de volver a sentirme como antes'", dice la letra traducida al español.

Letra en español de 'Where Is Gone?'

La expresión que pones con esas frases perversas

La forma perfecta de decir "te amo"

En un día lluvioso dentro de mi cabeza

El marco de la foto muestra tu cara

En este mundo, solo vale lo que pagas por ello

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No podría importarme menos

Así que no le des importancia

Pero, cariño, cuando sonríes

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Recuerdo cuando

Me sostuvieron frente al verano

Y las lágrimas caerán, cariño, si lo intentas

No hace daño decir: "Déjalo, deja que muera"

Recuerdo cuando

Me expusieron a la luz del sol

Hasta que exclamé: "Cariño, si es real,

No hay forma de volver a sentirme como antes"

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El marco de la foto sin duda está mal

Cierto hombre vendrá a decirte

Que no estás solo en absoluto

La habitación más oscura

Desde el día más luminoso

Un sucio truco

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Y estaré lejos para siempre

Pero en un día lluvioso, por dentro

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Recuerdo cuando

Me sostuvieron frente al verano

Y las lágrimas caerán, cariño, si lo intentas

No hace daño decir: "Déjalo, deja que muera"

Recuerdo cuando

Me expusieron a la luz del sol

Hasta que exclamé: "Cariño, si es real,

No hay forma de volver a sentirme como antes"

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Entonces, ¿adónde se fue?

¿Y por qué no lo sé?

Es solo el comienzo

De otro espectáculo para lastimarte

Y hacerte sentir vivo

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Fuente: Genius