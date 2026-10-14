Letra en español y significado de 'Where Is Gone?', la intensa balada de Fontaines D.C. con Rosalía
Rosalía colabora con la banda irlandesa Fontaines D.C. en Where Is Gone?, el tercer sencillo de su nuevo álbum. Se trata de una balada profundamente íntima y dramática sobre la dificultad de romper una relación que ya no es lo que era: "Entonces, ¿adónde se fue? / ¿Y por qué no lo sé?".
Rosalía se une a Fontaines D.C. en 'Where Is Gone?', una balada con gran significado para la banda irlandesa
La banda irlandesa Fontaines D.C. cuenta con la voz de Rosalía en Where Is Gone?, la única colaboración de su álbum Dopamine Chamber. Las voces de Grian Chatten y de la española se funden en esta balada atmosférica e íntima compuesta por Carlos O'Connell, Conor Curley, Conor Deegan III, Tom Coll y el propio Chatten. El tema apuesta por la guitarra acústica, los arreglos de cuerda y la batería para envolver los contrastes vocales.
Una interpretación de 'Where Is Gone?'
Ni Fontaines D.C. ni Rosalía se han pronunciado sobre la letra de Where Is Gone?, pero los fans sí se han atrevido a buscarle un significado. Una cuenta de Reddit dedicada al grupo opina que la canción "no trata necesariamente sobre que el amor desaparezca, sino sobre llegar a un punto en el que ya no puedes saber si la conexión en la que has creído durante años es la razón para quedarse o precisamente lo que te impide marcharte".
"Entonces, ¿adónde se fue? / ¿Y por qué no lo sé?"
Para el usuario u/Short Fan6754, Where Is Gone? narra la historia de una relación cuyo final parece imposible: "Dos personas que una vez compartieron una conexión extraordinaria han construido sus vidas, sus identidades y su futuro alrededor de la certeza de que están hechas la una para la otra. Ahora son profundamente infelices, pero ninguna de las dos logra reconciliar esa infelicidad. La profundidad de su conexión, que antes eran los cimientos de la relación, se ha convertido en aquello que los mantiene cautivos".
El estribillo encaja con esta interpretación: "No hace daño decir: 'Déjalo, deja que muera' / Recuerdo cuando / Me expusieron a la luz del sol / Hasta que exclamé: 'Cariño, si es real, / No hay forma de volver a sentirme como antes'", dice la letra traducida al español.
Letra en español de 'Where Is Gone?'
La expresión que pones con esas frases perversas
La forma perfecta de decir "te amo"
En un día lluvioso dentro de mi cabeza
El marco de la foto muestra tu cara
En este mundo, solo vale lo que pagas por ello
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No podría importarme menos
Así que no le des importancia
Pero, cariño, cuando sonríes
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Recuerdo cuando
Me sostuvieron frente al verano
Y las lágrimas caerán, cariño, si lo intentas
No hace daño decir: "Déjalo, deja que muera"
Recuerdo cuando
Me expusieron a la luz del sol
Hasta que exclamé: "Cariño, si es real,
No hay forma de volver a sentirme como antes"
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El marco de la foto sin duda está mal
Cierto hombre vendrá a decirte
Que no estás solo en absoluto
La habitación más oscura
Desde el día más luminoso
Un sucio truco
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Y estaré lejos para siempre
Pero en un día lluvioso, por dentro
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Recuerdo cuando
Me sostuvieron frente al verano
Y las lágrimas caerán, cariño, si lo intentas
No hace daño decir: "Déjalo, deja que muera"
Recuerdo cuando
Me expusieron a la luz del sol
Hasta que exclamé: "Cariño, si es real,
No hay forma de volver a sentirme como antes"
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Entonces, ¿adónde se fue?
¿Y por qué no lo sé?
Es solo el comienzo
De otro espectáculo para lastimarte
Y hacerte sentir vivo
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Fuente: Genius