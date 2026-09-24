Todo lo que se sabe de la separación del grupo Jesse & Joy | Getty

El artista Jesse Huerta, miembro del grupo mexicano Jesse & Joy, ha decidido apartarse temporalmente del grupo de forma totalmente sorpresiva, desencadenando una serie de declaraciones por parte de su hermana Joy y diversas especulaciones en torno a los motivos de la separación.

Desde que el pasado 15 de septiembre el artista Jesse Huerta, miembro del grupo mexicano Jesse & Joy, anunciase que dejaba la formación, las reacciones y especulaciones no han dejado de sucederse.

Tanto es así que incluso su hermana y compañera de grupo, Joy, rompió a llorar en plena conferencia de prensa en el Auditorio Nacional asegurando que ni ella misma era consciente de esta decisión apenas "20 minutos" antes de que saliera ante los medios. Los argumentos esgrimidos por Jesse Huerta para tomar esta decisión resultan " la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional", como reza su comunicado oficial, en el que asegura que "no ha sido una decisión fácil". Aún así, se ha comprometido a cumplir con los futuros compromisos establecidos por el grupo.

Sin embargo, parece que uno de los grandes motivos que estarían detrás de esta separación sería la implicación de Jesse en un nuevo proyecto profesional alejado del grupo, Jesse and The Supernovas.

El dúo Jesse & Joy lleva más de dos décadas como uno de los grupos más importantes de la escena pop mexicana desde que, en 2005, hayan ido lanzando diferentes éxitos como Espacio sideral, ¡Corre! o Dueles, en los que mostraban la capacidad de plasmar sentimientos en sus letras y llegando a conseguir hasta seis Latin Grammy y un Grammy estadounidense. Por ello ha resultado tan chocante esta disolución.

Desde entonces y, a pesar de que están contando el mismo suceso, parece que la versión varía entre los hermanos. La imagen de Joy llorando ante las cámaras sosteniendo la sorpresa que sentía choca con las recientes palabras de Jesse, que ha asegurado que tanto su hermana como el equipo estaban al tanto de la decisión desde "desde hace mese".

Por su parte, la chef Mónica León, esposa de Jesse, se ha sumado a la discusión con una serie de publicaciones en redes sociales en las que asegura que "el amor por la familia está por encima de todo", aunque "el amor no significa permitirlo todo". Unos mensajes que muchos han interpretado como indirectas hacia su cuñada.

Algunos fans del dúo han recordado las imágenes de la docuserie Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos, estrenada en 2025, en las que el público pudo ver de primera mano aspectos de la infancia de los hermanos, su relación familiar y los conflictos a los que se han enfrentado.

A pesar de todo, Joy ha dejado clara su postura y compromiso tanto con el grupo como con el repertorio, mostrando su voluntad de seguir trabajando en el grupo a pesar de la separación.