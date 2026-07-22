Joaquina habla de su nueva música "más experimental" en torno al "sentido de pertenencia"

Cuando oímos que la edad es un número es habitual que quien pronuncia esta frase busque dejar constancia de que su espíritu es mucho más jovial que lo que pueda indicar su DNI. Sin embargo, cuando hablamos con Joaquina esta fórmula cambia de paradigma ya que esta artista se expresa de una forma en la que queda claro que ya ha pasado por muchas etapas que han labrado su obra y su personalidad a sus apenas 22 años.

"La música que estoy haciendo ahorita habla mucho del sentido de pertenencia en general", explica acerca de la nueva música que está componiendo tras haber publicado Al romper la burbuja el pasado año, un disco que cataloga como "coming of age, de transición de adolescencia hacia la temprana adultez" y con el que logró empatizar con miles de fans en todo el mundo a través de letras íntimas y reflexivas.

"Las emociones no son blanco o negro, hay un espectro y hay muchos grises"

Una dinámica que, tal y como indica, esta tornando hacia un momento "más experimental" tras haber "crecido y visto más cosas", llegando incluso a componer una "canción feliz", como ha estado mostrando recientemente en redes sociales a modo de broma con su seguidores. "Hay mucha gente que me dice: Mira, deberías hacer una canción feliz...", recuerda la artista, explicando que "las emociones no son blanco o negro, hay un espectro y hay muchos grises" y que, sobre todo, ella ama "escribir canciones sobre momentos" , por lo que aunque escriba "una canción súper feliz, siempre va a tener un poquito de nostalgia".

La joven venezolana acaba de estrenar sus primeros conciertos en festivales masivos como el Festival Cruïlla de Barcelona, un gran paso que con el que "seguir creciendo" y que le permite llegar a nuevos oyentes. "Yo me voy a ganar a todos estos fans", recuerda sobre su directo en la última edición del festival Lollapalooza, donde muchos de los asistentes acudieron para disfrutar de Chappell Roan pero que, de paso, descubrieron sus canciones. Sin embargo, Joaquina sigue decantándose por los conciertos de su propia gira, donde puede "crear un universo" a medida para que la conexión con su público sea única.

Otro de los grandes hitos de su carrera ha sido trabajar codo con codo con artistas de la talla de Juanes o Malú en la última edición de La Voz. Colaboraciones que considera un "gran privilegio" por ser con referentes que "siguen buscando formas de adaptarse" tras décadas de carrera.

Como no podía ser de otra forma, también ha habido tiempo de hablar de los terremotos que han sacudido Venezuela hace apenas unas semanas, un territorio que "siempre ha sido una fuente de inspiración" y por el que siente "mucha admiración por todas las personas que han estado allá levantando a sus comunidades", añadiendo que, por su parte, va a seguir aportando su "grano de arena" de cara a la reconstrucción de las zonas afectadas.