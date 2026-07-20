Así ha sido la actuación de Aitana con 'Superestrella' con la selección española en Cibeles

La Roja ha celebrado su segunda estrella en una Plaza de Cibeles abarrotada en Madrid, después de recorrerse la capital para encontrarse a todos sus aficionados.

Los campeones del mundo tras su victoria contra Argentina en el Mundial han llegado entusiasmados al escenario para celebrar con alrededor de 2 millones de personas este hito deportivo. Y, por supuesto, la velada ha estado repleta de espectáculos musicales, destacando las actuaciones de Viva Suecia, Ana Mena y Lola Índigo y Arde Bogotá.

Pero si alguien no podía faltar esta noche de celebración era Aitana, quien ha interpretado en directo uno de los himnos de la selección española en el Mundial 2026: Superestrella. La canción ha sonado con cada victoria de nuestro país en la copa del mundo, y para cerrar el círculo la artista la ha interpretado en directo.

Con todos los futbolistas presentes, Aitana ha hecho vibrar a los aficionados y a los deportistas, que han demostrado saberse al dedillo este hit. Entusiasmada, la artista ha recordado que ya celebró con la selección su victoria en la Eurocopa en 2024, y espera volverlo a hacer en un futuro.