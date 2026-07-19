¿Qué dice la letra de ‘Desire’, la canción que interpretan Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger?

Robbie Williams y Laura Pausini cantando 'Desire' en la final de la FIFA Club World Cup 2025 | GETTY

EN LA FINAL DEL MUNDIAL

Más allá del fútbol, la música ha sido una de las protagonistas del Mundial de fútbol 2026. Después de una inauguración repleta de actuaciones, la final España - Argentina también cuenta con grandes artistas como Shakira, BTS o el trío formado por Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger.

El británico, la italiana y y la hawaiana se encargan de interpretar Desire, el himno oficial de la FIFA que estrenaron hace un año en ese mismo estadio, durante el partido inaugural del Mundial de Clubes. La actuación marcará el comienzo del show previo al partido en el que también participarán Jennifer Hudson, Tom Cruise, Post Malone y el streamer IShowSpeed.

Laura Pausini ha compartido en redes sociales su ilusión por volver a cantar con Robbie Williams, embajador musical de la FIFA, en el escenario para celebrar "el poder de la música, el fútbol y las emociones que unen a las personas".

Con un tono muy esperanzador, Desire, que incluye parte de su letra en español, es una oda al esfuerzo, la unión y la pasión. Como himno oficial de la FIFA, la canción defiende una competitividad sana que invita a mirar al otro como algo más que un rival, y recuerda que a todos nos une una misma pasión y un mismo deseo.

Descubre la letra de ‘Desire’ traducida al español

Dignidad para los débiles en los brazos de los valientes

Para los que perdimos y las almas que salvaron

Una cosa nos une y lo mejor está por venir

Sabemos quiénes somos y lo que debe hacerse

A pesar de la furia, la esperanza por lo alto

Si el diablo llega, no lo haremos esperar

Amor en cámara lenta que arde como el fuego

Tienes el balón y te mueve el deseo

Oh-oh-oh

Apunta alto, vuela alto

El destino está frente a ti (oh-oh-oh)

Es un juego hermoso y el sueño se está cumpliendo (oh-oh-oh)

Un solo amor, un solo tipo

Esta vida está enamorada de ti (oh-oh-oh)

Tus oportunidades están en el mundo y correrán contigo (oh-oh-oh)

Cuando el diablo nos mire, tendremos valor

A pesar de la furia y del rencor

Nuestra ley es el amor y arde como el fuego que veo

No habrá dolor porque ganamos con deseo

Oh-oh-oh

Apunta alto, vuela alto

El destino está frente a ti (oh-oh-oh)

Es un juego hermoso y el sueño se está cumpliendo (oh-oh-oh)

Un solo amor, un solo tipo

Esta vida está enamorada de ti (oh-oh-oh)

Tus oportunidades están en el mundo y correrán contigo (oh-oh-oh)

Siente la luz de siete mil millones de ojos (oh-oh-oh)

Justificamos y es un empate (oh-oh-oh)

Siente la luz de siete mil millones de ojos (oh-oh-oh)

Justificamos y es un empate (oh-oh-oh)

Dignidad para los débiles en los brazos de los valientes

Para los que perdimos y las almas que salvaron