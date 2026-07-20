La celebración de 'La Roja' en Cibeles tras ganas el Mundial, en directo: todos los artistas que actúan
España celebra su segunda estrella tras ganar el Mundial de fútbol 2026, y este 20 de julio la plaza de Cibeles de Madrid se llena de aficionados que celebran junto a los jugares y artistas de la talla de Aitana, Ana Mena y Viva Suecia esa Copa del Mundo. Te contamos al detalle todo sobre las actuaciones musicales de la celebración.
Así han celebrado los artistas la victoria de España en el Mundial 2026
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El horario de la celebración de 'La Roja' en Cibeles
Aunque la llegada de la selección no se espera hasta las 21:00 horas, la fiesta en Cibeles comienza a las 18:00 horas, con la apertura del escenario.
La espera será amenizada con animación, DJs y la mejor música en directo de la mano de artistas como Ana Mena, Viva Suecia, Lola Índigo y Aitana. De momento se desconoce el horario en el que cantará cada artista, pero algunos medios adelantan que Arde Bogotá actuará a las 19:00 horas.
Los artistas que celebrarán la victoria de España en Cibeles
Desde las 18:00 horas, miles de aficionados se darán cita a lo largo del recorrido del autobús de la selección española y, sobre todo, en la plaza de Cibeles, punto final de la rúa y donde la organización monta un espectacular escenario donde celebrar el triunfo.
En esa misma instalación donde se celebrarán los conciertos de algunos de los artistas más destacados del panorama con los que se amenizará la espera de Cucurella, Mikel Merino, Lamine Yamal y sus compañeros. La Federación Española de Fútbol ha confirmado la presencia de Arde Bogotá, Ana Mena, Aitana, Lola Índigo, Tony Grox y Lucycalys, Barce, Viva Suecia, Álex Martini y DJ Pawly como grandes invitados para caldear el ambiente.
'Superestrella' de Aitana, el himno de España en el Mundial
¿Por qué Superestrella de Aitana ha sido la canción en sonar en cada victoria de la selección española? ¿Quién ha elegido la banda sonora de los de Luis De La Fuente?
Aunque Superestrella ha hecho bailar a los jugadores de la Selección, a priori ha sido la FIFA la encargada de esta elección musical. "El equipo analizó la música que suena habitualmente en partidos de los clubes locales, identificó las piezas que más llegan a la afición y elaboró listas que reflejan fielmente la identidad de cada equipo", contó Lance Brass, jefe de producción de eventos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
La de la Federación no ha sido una decisión unilateral. "La FIFA también colaboró con las federaciones miembro participantes para incluir los temas elegidos por las propias selecciones para las fases decisivas de los encuentros, desde el calentamiento de los jugadores hasta las celebraciones de goles y los festejos posteriores a los partidos", añadió al hablar de la banda sonora del la competición.
"Así, cada estadio cuenta con una banda sonora con significado para los jugadores y que refuerza el vínculo entre los equipos y su afición", explicó sobre este tema que, con La Graciosa, forma parte de la playlist de La Roja para el Mundial de fútbol 2026.
Así han sido las celebraciones de artistas como Rosalía y David Bisbal
Tras el triunfo de España en el Mundial 2026, grandes artistas se han hecho eco de esa segunda estrella para la selección: Rosalía ha celebrado el hito envuelta con la bandera española y sacando su propia camiseta de 'La Roja', mientras que Ana Mena lo dio todo con su familia durante la final contra Argentina, al igual que Vanesa Martín, Beatriz Luengo y Alejandro Sanz.
Otros artistas como David Bisbal lo han celebrado sobre el escenario desde Bogotá, y cantantes internacionales como Myke Towers también se han volcado con la selección española tras ganar la Copa del Mundo de fútbol en Estados Unidos.
¡España, ganadora del mundo tras el Mundial de fútbol 2026!
Con temazos sonando en cada gol y victoria de la selección española como La Graciosa de Quevedo, Despechá de Rosalía y Superestrella de Aitana, España se alzó con la Copa del Mundo tras su victoria en la gran final contra Argentina desde Nueva York. ¡Y ahora es el turno de darlo todo con su gran afición en Cibeles!