Qué dice la letra en español de 'Dai Dai', el himno oficial del Mundial de fútbol 2026

Shakira y Burna Boy llevan meses haciéndonos bailar con Dai Dai, el himno oficial del Mundial de fútbol 2026 que interpretaron por primera vez en directo en la ceremonia de inauguración en Ciudad de México y que vuelve a ser protagonista este domingo 19 de julio en la final de la competición deportiva.

La canción, compuesta por Shakira, Ed Sheeran, Alexander "A.C." Castillo Vasquez, Ahmed Saghir y Jon Bellion, fusiona italiano, español e inglés e invita al mundo a soñar alto y perseguir sus sueños. "Dale, no olvides lo que vales | Juega como tú sabes", dice la letra del tema que tiene versiones en español y en portugués, aunque todavía no están disponibles en plataformas.

Del tema en español se presentó un adelanto en Telemundo el miércoles 24 de junio, justo antes del partido de la fase de grupos de Colombia y República del Congo, y la cantante mostró un segundo adelanto el viernes 17 de julio, dos días antes de la final.

Fuente: EFE

En ambos casos son solo segundos que sirven para hacerse a la idea de cómo suena la canción y para comprobar que la traducción de la letra no es literal. Lo que sí mantiene es la frase Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go del estribillo original. Shakira y Burna Boy repiten el grito de guerra ¡Vamos! en cinco idiomas diferentes.

Dai, dai → italiano

→ italiano Ikō (ikou) → japonés (行こう)

→ japonés (行こう) Dale → español

→ español Allez → francés

→ francés Let's go → inglés

Futbolistas y países que menciona la canción

Hacia el final de la canción, Dai Dai menciona a 12 futbolistas históricos y hace alusión a 14 países para reforzar el componente universal de la canción.

Pelé, Maradona, Maldini, Romário

Cristiano Ronaldo

El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká

Messi, Mbappé, Salah

Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia

US, England, Germany, France

South Africa, España, México, Japan

Korea, Netherlands

De los futbolistas mencionados dos colaboran en el videoclip de Dai Dai: Messi, que ya estuvo en otros trabajos de la colombiana, y Mbappé, que según confirmó la propia shakira fue el primero en decirle que sí.

En total el vídeo cuenta con 12 artistas internacionales —Messi, Mbappé, Haaland, Harry Kane, Vinícius Júnior, Luis Díaz, Alphonso Davies, Christian Pulisic, Jamal Musiala, Santiago Giménez, Rodri Hernández y Takefusa Kubo— y hay también imágenes de Maradona, Cristiano, Beckham, Pelé y Kaká sobre el terreno de juego.

Un himno que une futbolistas de países rivales y aficiones de todo el mundo animándolos a perseguir su sueño, como puedes descubrir a leer la letra en español

La letra en español de 'Dai Dai', de Shakira y Burna Boy

Sabías desde el día en que naciste

Que aquí en este lugar perteneces

Has sido valiente todo este tiempo

Lo que te rompió una vez te hizo fuerte (fuerte)

-

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos (ow)

-

Ven, sigue tu deseo

Donde hay voluntad, hay un camino

Eres el dueño de ese fuego

Nadie puede quitártelo

Sudor y sangre para escribir tu historia

Así es como abriste el camino

Estás a punto de alcanzar la gloria

Solo un paso más

-

Todos los altibajos

Todas las lágrimas y el dolor

Has estado ahí en todo, has pasado por todo

Solo hazlo de nuevo

Ahora tienes que creer (creo)

Porque sabes lo que se necesita

Para vivir mi sueño

En la cima de tu juego

-

Siente, tienes todo lo que necesitas

Ahora trátalo como si lo quisieras

Justo como lo quieres

Dale, no olvides lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabes

-

La energía es contagiosa (ya sabes)

Y nunca nos falla (no, no)

Nadie se está cansando (yo sé)

Porque tienes ese fuego (ayo)

Sueña un poco más alto

Vamos, vamos, vamos

-

Hemos tomado todo lo que nuestros corazones pueden sostener

No podemos aferrarnos al pasado ya más (mm)

De la tierra y las lágrimas, hacemos oro

Somos más que carne y huesos

-

Todos los altibajos (altibajos)

Todas las lágrimas y el dolor

Has estado ahí en todo, has pasado por todo

Solo hazlo de nuevo

Ahora tienes que creer (creo)

Porque sabes lo que se necesita

Para vivir mi sueño

En la cima de tu juego

-

Siente, tienes todo lo que necesitas

Ahora trátalo como si lo quisieras

Justo como lo quieres

Dale, no olvides lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabes

-

Pelé, Maradona, Maldini, Romário

Cristiano Ronaldo

El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká

Messi, Mbappé, Salah

Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia

EE. UU., Inglaterra, Alemania, Francia

Sudáfrica, España, México, Japón

Corea, Países Bajos

-

Sabías desde el día en que naciste

Aquí en este lugar perteneces

Has sido valiente todo este tiempo

Lo que te rompió una vez te hizo fuerte (ow)

-

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

-

Fuente: letras.com