Qué dice la letra en español de 'Dai Dai', el himno oficial del Mundial de fútbol 2026
Shakira y Burna Boy han sido los grandes protagonistas musicales del Mundial de fútbol 2026. La cantante colombiana y el artista nigeriano firman Dai Dai, el himno oficial de la competición deportiva que fue protagonista en la ceremonia de inauguración en Ciudad de México y que vuelve a sonar este domingo en la final España-Argentina de Nueva Jersey.
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Shakira y Burna Boy llevan meses haciéndonos bailar con Dai Dai, el himno oficial del Mundial de fútbol 2026 que interpretaron por primera vez en directo en la ceremonia de inauguración en Ciudad de México y que vuelve a ser protagonista este domingo 19 de julio en la final de la competición deportiva.
La canción, compuesta por Shakira, Ed Sheeran, Alexander "A.C." Castillo Vasquez, Ahmed Saghir y Jon Bellion, fusiona italiano, español e inglés e invita al mundo a soñar alto y perseguir sus sueños. "Dale, no olvides lo que vales | Juega como tú sabes", dice la letra del tema que tiene versiones en español y en portugués, aunque todavía no están disponibles en plataformas.
Del tema en español se presentó un adelanto en Telemundo el miércoles 24 de junio, justo antes del partido de la fase de grupos de Colombia y República del Congo, y la cantante mostró un segundo adelanto el viernes 17 de julio, dos días antes de la final.
En ambos casos son solo segundos que sirven para hacerse a la idea de cómo suena la canción y para comprobar que la traducción de la letra no es literal. Lo que sí mantiene es la frase Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go del estribillo original. Shakira y Burna Boy repiten el grito de guerra ¡Vamos! en cinco idiomas diferentes.
- Dai, dai → italiano
- Ikō (ikou) → japonés (行こう)
- Dale → español
- Allez → francés
- Let's go → inglés
Futbolistas y países que menciona la canción
Hacia el final de la canción, Dai Dai menciona a 12 futbolistas históricos y hace alusión a 14 países para reforzar el componente universal de la canción.
Pelé, Maradona, Maldini, Romário
Cristiano Ronaldo
El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká
Messi, Mbappé, Salah
Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia
US, England, Germany, France
South Africa, España, México, Japan
Korea, Netherlands
De los futbolistas mencionados dos colaboran en el videoclip de Dai Dai: Messi, que ya estuvo en otros trabajos de la colombiana, y Mbappé, que según confirmó la propia shakira fue el primero en decirle que sí.
En total el vídeo cuenta con 12 artistas internacionales —Messi, Mbappé, Haaland, Harry Kane, Vinícius Júnior, Luis Díaz, Alphonso Davies, Christian Pulisic, Jamal Musiala, Santiago Giménez, Rodri Hernández y Takefusa Kubo— y hay también imágenes de Maradona, Cristiano, Beckham, Pelé y Kaká sobre el terreno de juego.
Un himno que une futbolistas de países rivales y aficiones de todo el mundo animándolos a perseguir su sueño, como puedes descubrir a leer la letra en español
La letra en español de 'Dai Dai', de Shakira y Burna Boy
Sabías desde el día en que naciste
Que aquí en este lugar perteneces
Has sido valiente todo este tiempo
Lo que te rompió una vez te hizo fuerte (fuerte)
-
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos (ow)
-
Ven, sigue tu deseo
Donde hay voluntad, hay un camino
Eres el dueño de ese fuego
Nadie puede quitártelo
Sudor y sangre para escribir tu historia
Así es como abriste el camino
Estás a punto de alcanzar la gloria
Solo un paso más
-
Todos los altibajos
Todas las lágrimas y el dolor
Has estado ahí en todo, has pasado por todo
Solo hazlo de nuevo
Ahora tienes que creer (creo)
Porque sabes lo que se necesita
Para vivir mi sueño
En la cima de tu juego
-
Siente, tienes todo lo que necesitas
Ahora trátalo como si lo quisieras
Justo como lo quieres
Dale, no olvides lo que vales
Juega como tú sabes
Como tú sabes
-
La energía es contagiosa (ya sabes)
Y nunca nos falla (no, no)
Nadie se está cansando (yo sé)
Porque tienes ese fuego (ayo)
Sueña un poco más alto
Vamos, vamos, vamos
-
Hemos tomado todo lo que nuestros corazones pueden sostener
No podemos aferrarnos al pasado ya más (mm)
De la tierra y las lágrimas, hacemos oro
Somos más que carne y huesos
-
Todos los altibajos (altibajos)
Todas las lágrimas y el dolor
Has estado ahí en todo, has pasado por todo
Solo hazlo de nuevo
Ahora tienes que creer (creo)
Porque sabes lo que se necesita
Para vivir mi sueño
En la cima de tu juego
-
Siente, tienes todo lo que necesitas
Ahora trátalo como si lo quisieras
Justo como lo quieres
Dale, no olvides lo que vales
Juega como tú sabes
Como tú sabes
-
Pelé, Maradona, Maldini, Romário
Cristiano Ronaldo
El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká
Messi, Mbappé, Salah
Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia
EE. UU., Inglaterra, Alemania, Francia
Sudáfrica, España, México, Japón
Corea, Países Bajos
-
Sabías desde el día en que naciste
Aquí en este lugar perteneces
Has sido valiente todo este tiempo
Lo que te rompió una vez te hizo fuerte (ow)
-
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos
-
Fuente: letras.com