Justin Bieber se corona como indiscutible ganador en los MTV EMA 2015

'Mejor Actuación Masculina', 'Mejor Look', 'Worldwide Act: América del Norte', 'Mejor Colaboración' por Where are you now? junto a Skrillex y Diplo y 'Mejores Fans' fueron los cinco premios que se llevó [[LINK:SECCION|||1003934|||Justin Bieber]] a casa tras la pasada gala de los MTV EMA 2015.

Y es que el canadiense ha vuelto con más fuerza que nunca y sobre todo con el enorme apoyo de sus fans, que no pararon de gritar y aplaudir a cada movimiento y a cada frase que decía sobre el escenario del Mediolanum Forum de Milán.

Pero Justin no fue el único protagonista de la noche. Ed Sheeran, que presentaba la ceremonia junto a la modelo y actriz Ruby Rose; se alzó con el 'Mejor Directo', mientras que [[LINK:SECCION|||5271335|||One Direction]] ganaba el premio a 'Mejor Artista Pop', [[LINK:SECCION|||1004130|||Rihanna]] a 'Mejor Artista Femenina' y [[LINK:SECCION|||70000369|||Nicki Minaj]] a 'Mejor Artista Hip Hop'.

El galardón a 'Mejor Vídeo' fue a parar a [[LINK:SECCION|||70002242|||Macklemore]] y Ryan Lewis por su Downtown y el de 'Artista Revelación' para Shawn Mendes. [[LINK:SECCION|||1004204|||Taylor Swift]], que no acudió a la gala, también tuvo su premio, concretamente al de 'Mejor Canción' por Bad Blood.

En cuanto a las actuaciones de la noche, en encargado de inagurar la gala fueron los ya mencionados [[LINK:SECCION|||70002242|||Macklemore]] & Ryan Lewis que como no podía ser de otra manera llevaron su Downtown sobre el escenario.[[LINK:SECCION|||1003906|||Jason Derulo]] interpretó en directo su Want To Want Me acompañado de patinadores que hicieron una espectacular coreografía.

Una de las actuaciones más aplaudidas por el público fue la de [[LINK:SECCION|||80001343|||Ellie Goulding]], con una impresionante escenografía llena de espejos y purpurina para Love Me Like You Do. Por su parte, Ed Sheeran subía al escenario aocmpañado de Rudimental para interpretar su colaboración Lay It On Me.

Llegó el turno para el rey de la noche: Justin Bieber acompañado de sus bailarines cantaba su último single What Do You Mean? entre la euforia de las beliebers presentes entre el público.

También actuaron Jess Gleyne, James Bay, Andre Bocelli, Tori Kelly versionando a [[LINK:SECCION|||1004108|||Pink]] y el encargado de clausurar la noche fue [[LINK:SECCION|||110001130|||Pharrell Williams]] con su Freedom, iniciando de este modo la campaña con el mismo nombre que llevará a cabo MTV para ayudar a los refugiados.