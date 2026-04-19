Karol G en Coachella: a qué hora y dónde ver el concierto online

Karol G se ha convertido en la primera cantante latinoamericana en ser cabeza de cartel de Coachella, que reúne a unos 125.000 asistentes por día. Así, la colombiana ya es historia del festival. Hasta este año, solo un artista latino había encabezado el cartel: el puertorriqueño Bad Bunny, que lo consiguió en 2023.

Cómo ver a Karol G en Coachella

El segundo concierto de Karol G en Coachella puede verse gratis y en directo a través de YouTube (accede desde este enlace o desde el vídeo incluido en este artículo). Está previsto que el show dure una hora y 45 minutos.

La colombiana actúa este domingo 19 de abril a las 22:10 (hora local), lo que significa que desde España se puede seguir en vivo el lunes 20 de abril desde las 07:10 hasta las 08:55.

Además, el concierto se vuelve a emitir el lunes desde las 15:40 hasta las 17:25 para quienes no puedan verlo en directo.

Una vez terminada cada retransmisión, también se puede retroceder el vídeo de manera manual hasta el inicio del show. Esto es posible porque el directo en YouTube dura 12 horas.

Setlist de Karol G en Coachella