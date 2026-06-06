Setlist de Bad Bunny en Madrid: todas las canciones de sus conciertos, en orden
Bad Bunny sigue en Madrid para celebrar sus diez conciertos en el Metropolitano con la gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. El puertorriqueño terminará residencia en la capital el próximo 15 de junio. Hasta entonces, se espera que un total de 500.000 personas disfruten de éxitos como NUEVAYoL o Tití me preguntó.
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Bad Bunny seguirá en Madrid hasta que celebre los diez espectáculos que tiene previstos en el Riyadh Air Metropolitano como parte de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. En total, el puertorriqueño reunirá a unas 500.000 personas con esta residencia de conciertos, que terminará el próximo 15 de junio.
El show de Bad Bunny celebra la cultura de Puerto Rico apostando por el reguetón y la sala durante casi tres horas y más de 30 canciones, entre las que destacan temas de su último disco —como BAILE INoLVIDABLE, NUEVAYoL, DtMF o EoO— y éxitos anteriores —como Callaíta, Tití me preguntó o La canción—.
Sin embargo, más allá del repertorio fijo, Bad Bunny siempre interpreta una canción exclusiva para cada concierto que no se repite en ningún otro show de la gira. A esto hay que sumarle la posible aparición de un artista invitado, aunque no siempre ocurre.
Solo hay una canción que está generando muchas dudas entre los fans. Se trata de Moscow Mule, un tema del álbum Un verano sin ti (2022) que Bad Bunny interpretó en el primer concierto de Barcelona y en el cuarto de Madrid entre KLOuFRENS y DÁKITI. ¿Volverá a sonar en la capital?
Orden de canciones del 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour'
Escenario principal
- LA MuDANZA
- Callaíta
- Bamboleo (instrumental)
- PIToRRO DE COCO
- WELTiTA (con Chuwi)
- TURiSTA
- BAILE INoLVIDABLE
- NUEVAYoL
La Casita
- VeLDÁ
- Tití me preguntó
- Neverita
- VOY A LLeVARTE PA PR
- Si veo a tu mamá
- Me porto bonito
- No me conoce
- Bichiyal
- Yo perreo sola
- Efecto
- Safaera
- Diles
- MÓNACO
- Canción exclusiva (con posible invitado)
- CAFé CON RON (con Los Pleneros de la Cresta)
- Ábreme paso (con Los Pleneros de la Cresta)
Escenario principal
- Ojitos lindos
- La canción
- KLOuFRENS
- DÁKITI
- Yonaguni
- El apagón
- DtMF
- EoO