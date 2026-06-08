RaiNao y De La Ghetto, invitados del sexto concierto de Bad Bunny en Madrid

RaiNao con Bad Bunny en el concierto del 7 de junio en el Metropolitano de Madrid. | X

¡Sorpresón en el sexto concierto de Bad Bunny en Madrid!

El artista puertorriqueño dio un giro y, tras no contar con invitados en el cuarto concierto y repetir artista en el quinto, en esta sexta noche en el Metropolitano llamó a dos colegas.

RaiNao apareció en La Casita para cantar PERFuMITO NUEVO junto a Bad Bunny en la mitad del show. La cantante de Puerto Rico solo interpretó esta canción durante el concierto pero, sin duda, su actuación fue uno de los momentos más celebrados y virales de la noche.

Lo de De La Ghetto fue otra cosa. El estadounidense irrumpió al final del concierto para cantar seis temas. Caile fue la primera de las canciones que cantó con Bad Bunny y que dejó al público sin palabras.

En ese momento de la noche ya nadie se esperaba más sorpresas. Bad Bunny ya había tenido una invitada (RaiNao) y la canción exclusiva ya había sonado (Dime si te acuerdas), por lo que los fans del puertorriqueño esperaban que el concierto terminase siguiendo el patrón de los anteriores.

Sin embargo, lejos de eso, el compositor estadounidense interpretó cinco temas más. Los siguientes fueron Llegamos a la disco (cover de Daddy Yankee) y Aparentemente (cover de Yaga & Mackie)

Las tres siguientes (y últimas) fueron Sensación del bloque, de De La Ghetto y Randy; PANTI Y COLALE 2.0, cover de El Alfa; y Fronteamos Porque Podemos, de De La Ghetto.