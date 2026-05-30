Las canciones exclusivas de todos los conciertos de Bad Bunny: de 'Amorfoda' a 'La Santa'
Bad Bunny aterriza en España y lo hace con su esperada gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, en la cual ha querido sorprender a los fans en cada parada con algunas canciones exclusivas, incluso acompañado por invitados sorpresa.
Setlist de Bad Bunny en Madrid: las canciones de sus conciertos
La gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour aterriza en Madrid con una residencia de 10 conciertos del 30 de mayo al 15 de junio y probablemente lo haga con canciones sorpresa en el repertorio.
En todos sus shows previos, Bad Bunny ha introducido temas exclusivos para algunos espectáculos y después los ha eliminado en el siguiente destino.
Por lo tanto, es probable que en su llegada a Madrid introduzca nuevos temas e incluso que alguno de ellos lo interprete con uno de los artistas invitados, como ocurrió en Barcelona con Bad Gyal con Yo Perreo Sola y con Bryan Myers con Triste, Seda y Pa Ti.
Por eso, te recopilamos la lista completa de todas las canciones sorpresa de la gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour para que sepas todos los temas que probablemente no cantará o al menos es muy poco probable.
Lista de todas las canciones exclusivas
- 25/8 (Santo Domingo, República Dominicana)
- Después de la Playa (Santo Domingo, República Dominicana)
- Dema Ga Ge Gi Go Gu (Santo Domingo, República Dominicana)
- Caro (San José, Costa Rica)
- Te Deseo Lo Mejor (San José, Costa Rica)
- Chambea (Ciudad de México, México)
- Perro Negro (Ciudad de México, México)
- Amorfoda (Ciudad de México, México)
- Where She Goes (Ciudad de México, México)
- Te Mudaste (Ciudad de México, México)
- La Corriente (Ciudad de México, México)
- Mojabi Ghost (Ciudad de México, México)
- Soy El Diablo Remix (Ciudad de México, México)
- Soy Peor (Santiago, Chile)
- Mayores (Santiago, Chile)
- Solo de Mí (Santiago, Chile)
- Si Estuviésemos Juntos (Lima, Perú)
- Booker T (Lima, Perú)
- No Me Quiero Casar (Medellín, Colombia)
- Tú No Metes Cabra (Medellín, Colombia)
- A Tu Merced (Medellín, Colombia)
- Otra Noche en Miami (Buenos Aires, Argentina)
- Una Vez (Buenos Aires, Argentina)
- Thunder y Lightning (Buenos Aires, Argentina)
- Vete (São Paulo, Brasil)
- Te Boté Remix (São Paulo, Brasil)
- Un Preview (Sídney, Australia)
- Un Ratito (Sídney, Australia)
- La Santa (Barcelona, España)
- Triste (Barcelona, España), junto a Bryant Myers
- Seda (Barcelona, España), junto a Bryant Myers
- Pa Ti (Barcelona, España), junto a Bryant Myers
- Dame (Barcelona, España), cantada por Bad Gyal
- Ignorantes (Lisboa, Portugal), junto a Sech