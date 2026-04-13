Karol G hace historia en Coachella con una gran fiesta latina con invitados y mucha reivindicación

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"Soy la primera mujer latina en encabezar el Coachella", ha reivindicado Karol G ante el público del festival norteamericano. Y es que la colombiana ha sido la artista principal en la tercera noche de la cita musical.

Tal y como se esperaba, el concierto de Karol G en Coachella ha sido toda una reivindicación de la cultura latinoamericana en el escenario californiano, con mucha simbología, banderas y géneros como la cumbia y la bachata en voz de la cantante y al ritmo de una gran banda. De hecho, la artista ha modificado algunas de sus canciones como TUSA para reivindicar sus raíces.

Además, un gran grupo de baile que se ha apoderado de un escenario con distintos espacios, donde se ha recreado desde un lago hasta una rocosa montaña.

También ha habido momentos para las baladas, pues la colombiana ha entonado con mucha emoción No puedo vivir sin él, un íntimo tema que coge fuerza sobre el escenario tras la reciente ruptura de la artista con Feid.

Y, por supuesto, la colombiana ha mostrado seis outfits distintos durante el show de dos horas.

La sorpresa de Becky G

Ha sido prácticamente al comienzo del show cuando ha aparecido sobre el escenario más grande del mundo la artista Becky G, con la que Karol G ha interpretado su colaboración MAMIII.

Otro de los invitados para reivindicar el reguetón antiguo del que bebe la música urbana actual ha sido Wisin, que ha conquistado el festival californiano con un medleyde sus canciones Pam Pam, Nuestro amor se acabó, Saoco y Mayor que yo, entre otras.

No ha faltado un baño de masas con su público durante la canción AMARGURA, que los fans de la colombiana han demostrado saberse de memoria.

Un discurso a favor de la comunidad latina

Karol G se ha mostrado emocionada por este gran hito para la música latina, y ha querido ensalzar también en su discurso a toda la comunidad latina.

"Estoy muy feliz y orgullosa de esto, pero a la vez esto sucede un poco tarde, 27 años desde que se creó el festival sin que una latina encabece el Coachella", ha compartido la colombiana, invitado a todos a disfrutar de su cultura.

"Esto no es solo sobre mí, esto es sobre la comunidad latina y mi gente, y al mismo tiempo es sobre los latinos que trabajan duro en este país. Estamos por ellos", ha lanzado la cantante sobre el escenario.

El show no podía terminar sin Si antes te hubiera conocido, que ha sido interrumpida un segundo para interpretar Provenza, el hit que estrenó en 2022 en el mismo festival. Y con la bandera de Colombia entre las manos y subida a un gran loro la cantante ha cerrado este hito en Coachella.