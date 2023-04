Karol G denuncia los retoques de Photoshop de una revista: "Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así"

Te interesa Valeria Castro presenta su primer disco y versiona 'TQG' de Shakira y Karol G

Karol G se muestra muy enfada con el resultado de su sesión de fotos con la edición mexicana de la revista GQ. La cantante colombiana de 32 años protagoniza un extenso reportaje fotográfico en esta publicación y la imagen que presenta es muy distinta a la habitual. Demasiado retoque.

"No sé ni por dónde empezar este mensaje…", ha escrito la cantante en sus redes sociales, que no ha tardado en denunciar la manipulación de las fotos. "Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural".

Karol G ha compartido la portada de la revista y una imagen suya con la cara lavada, para que se puedan apreciar mejor los cambios hechos por la publicación. Cambios que ella pidió que no se hiciesen.

"Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí; pero, a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios", apunta la cantante de Medellín sobre los numerosos retoques de las fotos, muy criticados también por los usuarios de las redes sociales

La intérprete de TQG sabe que su dura publicación tendrá repercusiones, pero se muestra segura de hacerlo. "Más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es [una falta de respeto] a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad", señala la cantante, que siempre se ha mostrado en redes tal como es. Con estrías, con celulitis y sin complejos.

Así lo defendió en una entrevista en Teleshow en octubre de 2021: "Yo soy mujer y tengo celulitis y estrías como todas, subo de peso, bajo de peso, a veces estoy arreglada y otras no. Entonces, esto me da una posición. Hace como dos años que yo dije: ‘¿Vamos a sumar a que la gente siga teniendo una vida superficial o vamos a normalizar lo que debería ser normal?