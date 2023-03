Valeria Castro presenta su primer disco y versiona 'TQG' de Shakira y Karol G

Ha pasado de ser un corral de gallos y gallinas a un espacio celestial en menos de un minuto.

Valeria Castro, que tiene una de las voces más especiales de este país, nos cuenta por qué ha puesto las iniciales del título de su primer disco 'con cariño y con cuidado' en minúsculas. "Es algo generacional, las mayúsculas es como si estuviese gritando, en mi móvil las tengo desactivadas", cuenta la artista sobre esta nueva manera de vivir la ortografía.

El disco con cariño y con cuidado sigue con la ternura de su EP anterior, Chiquita, en el que mostraba sus inseguridades.

Lo estrenó hace ya casi dos años y en este tiempo reconocer haber evolucionado bastante. "En este hay más madurez, aunque solo tengo 23 años, pero se me ve como más desquicidada, un poquito, y eso es lo que se nota en lo musical. La última etapa de mi ansiedad siempre es componer", asegura Castro sobre este "tránsito" hacia superar los problemas de cada uno. "Ser cantante es monetizar tus traumas, hay que ser práctico con los desquicies", recalcaba.

Sea como sea, el disco que acaba de publicar supone un gran salto en su carrera hacia su profesionalización y no cuenta con ninguna colaboración. "Era mi primera carta de presentación, en el siguiente ya llamaré a alguien", cuenta Castro, que ha contado con el trabajo de Depedro a la hora de componer. "Me encantaría trabajar con Silvia Pérez Cruz, Silvana Estrada, Guitarricadelafuente...", asegura la artista de La Palma con algo de pudor.

Lo que sí que ha notado desde que se marchó de su isla es que el acento va y viene. Por temporadas está más presente y en otras más ausente. Pero no es la única curiosidad de Castro, que tiene una hermana gemela con la que ha tocado en alguna ocasión. Que podamos escuchar un disco en colaboración juntas es algo que no descartan, aunque su hermana se ha centrado más en los estudios. "A mi me queda una asignatura de bioquímicas, lo mismo que la última vez que vine", confiesa la artista.

A un hogar, el tema sobre la erupción de La Palma

Uno de los temas del disco, A un hogar, supone un homenaje y un reconocimiento a la valentía de los vecinos que sufrieron grandes pérdidas durante la erupción del volcán de Cumbre Vieja de La Palma en septiembre de 2021.

La voz de su abuela, que ha vivido toda su vida en la zona afectada, introduce la canción. "Todavía me emociona un poquito", asegura Valeria Castro, que no tardó mucho en convencer a su abuela para que le mandase un audio por WhatsApp narrando qué significaron para ella aquellos momentos de agustia e incertidumbre.

El primer recuerdo que tiene Valeria Castro componiendo música se remonta a cuando tenía cinco años en el patio del colegio. "Sí me acuerdo pero no la cantaré nunca, bueno, si vengo una tercera vez sí", promete la artista, que antes componía mucho más en inglés que en español.

La versión de TQG de Valeria Castro

Antes de irse, la cantante canaria ha querido versionar un trocito del estribillo de TQG.

La balada del despecho de Shakira y Karol G suena muy diferente en la delicada voz de Valeria Castro.