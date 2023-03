Karol G improvisa una versión a capella de la canción 'TGQ' en plena calle de Madrid

Karol G se dio un baño de masas este martes en Madrid. La cantante colombiana de 32 años, que acaba de lanzar el disco Mañana será bonito, en el que incluye la colaboración con Shakira TQG, salió de un evento en el centro de la capital y se topó con numerosos seguidores en la puerta del edificio que fueron a su encuentro.

La de Medellín agradeció su presencia y lo hizo de la mejor manera posible: cantando esta canción que se ha convertido en la colaboración de dos artistas femeninas que más rápido ha conseguido llegar a los 100 millones de reproducciones en YouTube. ¡Ha tardado solo cinco días!

Karol G pidió silencio a sus fans e improvisó una versión a capella de TQG, que luego se animaron a corear sus seguidores.

La cantante interpretó una pequeña parte de la canción, exactamente la que interpreta nada más empezar el tema:

Bebé, ¿qué fue? No pues, qué muy tragaíto'

¿Qué haces buscándome el la'o? Si sabes que yo, errores, no repito

Dile a tu nueva bebé que, por hombres, no compito

Que deje de estar tirando que, al meno', yo te tenía bonito

Cómo nació 'TQG', la canción de Karol G y Shakira

Tras este evento, la cantante se fue a divertir a El Hormiguero donde charló con Pablo Motos de la canción y de los posibles significados de las frases incluidas en el tema.

"Lo importante es que es un junte de dos mujeres que ha sido poderosísimo. Me siento orgullosa, hemos elevado el género femenino a otro nivel, hemos elevado la grandeza de las cosas que podemos hacer y ese debería ser el verdadero debate", aseguró la intérprete antes de explicar la historia de la canción.

Karol G explicó que llevaba mucho tiempo tratando de colaborar con Shakira y, de hecho, en junio de 2022 la de Barranquilla le mandó un tema pero ella lo rechazó. "No me sentí conectada", aclaró. "Para mí hacer colaboraciones por hacer no tiene sentido. Yo sentía que la canción era increíble pero no sentía de qué manera podía entrar yo para que la canción brillara más... No sé. El caso es que no lo dije yo, fueron los equipos de trabajo".

TQG nació el mismo día que Karol G escribió Mamiii, su colaboración con Becky G. Fue en enero de 2022, cuando se hizo pública la relación del rapero Anuel AA (su ex) con Yailin La Más Viral.

"La escribí pero sentí que no quería enfocar mi carrera hacia toda la controversia que vino después de Mamiii, así que decidí que iba a ser una canción para mí, para mis amigos... Una canción personal. Luego me di cuenta de la situación que estaba pasando Shakira y otra vez la canción volvió a tener sentido para mí. Fue como 'tengo la canción con la que yo sé que ella se puede sentir identificada y creo que la oportunidad es perfecta, voy a volver a tocar esa puerta", contó.

En ese momento Karol G decidió mostrarle la canción a Shakira, pero ya sin intermediarios. "Le mostré la canción y me dijo que sentía mucho la letra. Incluso me pidió, 'por favor, déjame cantar esta parte que es la que más identificada me siento", relató la cantante, que aclaró también que la canción se hizo en octubre y que se retrasó el lanzamiento para que pudiese salir antes la sesión 53 de Shakira y Bizarrap.