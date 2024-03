Karol G, Mujer del Año por Billboard: "No iba a permitir que ser mujer fuera un obstáculo o definiera mis capacidades"

Karol G ha hecho historia de la música tras convertirse en la primera mujer latina en ganar el premio de Billboard, Women of the year, un galardón que han recibido artistas de la talla de Taylor Swift, Cardi B, Olivia Rodrigo, Billie Eilish o Selena Gomez, entre muchas otras.

La cantante colombiana —que acaba de anunciar su cuarto concierto en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid—, ha recibido este premio por su trayectoria y aportaciones a la industria musical.

"Con su inmenso talento, Karol G ha creado un movimiento para las mujeres en todo el mundo gracias a sus letras empoderadoras y su audaz confianza. El lanzamiento de su innovador álbum Mañana Será Bonito ha demostrado que es una fuerza a tener en cuenta en las listas de éxitos en inglés y español. Estamos muy emocionados de honrarla como Mujer del Año", señaló Hannah Karp, directora editorial de Billboard.

El discurso de la cantante —a veces inaudible por los gritos de sus fans— ha venido al dedo como antesala del Día Internacional de la Mujer; y ha estado marcado por la lucha que hacen las mujeres día a día para abrirse un hueco en una industria donde los hombres van primero, la importancia del trabajo duro y el esfuerzo para cumplir tus sueños y no dejar que nada ni nadie te defina.

"Me creía que no era para mí por todas esas veces que me dijeron que no lo podía lograr"

La intérprete de TQG ha empezado su discurso con una mirada al pasado, cuando intentaba hacerse un hueco en la música. "Durante muchos años, me vi decepcionada del hecho de ser una mujer, me encontré en el camino con tanto rechazo y tantas oportunidades perdidas por esa causa que me preguntaba por qué no había nacido siendo hombre para explotar todo este amor, estas ganas y la pasión que sentía por la música".

Pero a pesar de su pasión por la música y sus ganas de cumplir todo aquello con lo que había soñado algún día, estuvo a punto de tirar la toalla por opiniones ajenas: "Me creía que no era para mí por todas esas veces que me dijeron que no lo podía lograr".

"Decidí que iba a seguir haciendo música aunque solo fuera para mí, descifré que si mi entorno no cambiaba, de pronto era yo la que tenía que cambiar, y yo era la que iba a hacerlo, y no iba a permitir que ser mujer fuera un obstáculo o definiera mis capacidades, sino que iba a ser mi fortaleza, mi motivo y mi razón", ha recalcado la Bichota.

"No iba a permitir que ser mujer fuera un obstáculo o definiera mis capacidades"

Karol ha destacado en su discurso tres elementos fundamentales que han hecho que estuviese recibiendo este premio tan importante, que ha ido enumerando con mucho ímpetu y seguridad.

"Uno, paré de intentar ser perfecta para todos, me acepté como persona, fue algo que me costó mucho tiempo, dejar de esconder las cosas que para la gente eran un defecto y que probablemente ahora son todas mis cualidades", se ha sincerado.

"Número dos, ignoré por completo, y aún sigo ignorando por completo, los comentarios de "es que ella se lo debe a este" o "no hubiera sido si no fuera por". Y dejar de buscarle la justificación a los logros y éxitos de una mujer, no. Uno no tiene que demostrarle nada a nadie cuando en el corazón sabe lo que se ha matado para conseguir todo lo que ha tenido que conseguirse en la vida", ha callado la colombiana a los que asocian su éxito y fama a su relación con Anuel o Feid.

"Y número tres, entendí que no era el respeto de los demás lo que tenía que ganarme, sino el respeto a mí misma, trabajar duro al puto en el que me viera y admirara a la persona en la que me había convertido, estudiar, trabajar en mi voz, en mis destrezas físicas, tener claro qué es lo que quería comunicar, cómo quería conectarme con la gente, mejorar mis letras, pasar muchas horas en el estudio, de verdad prepararme para ser lo mejor y cuando yo me viera y dijera, "qué dura","qué grande"", ha expresado.

"Me siento muy en paz conmigo misma porque seguí mi corazón"

Si lugar a dudas, ha sido uno de los hitos más importantes de su carrera, que no ha recibido como Karol G o como "La Bichota", sino como Carolina Giraldo Navarro, una joven de Medellín que soñaba con dedicarse a la música algún día.

"Ahora miro para atrás, todo el tiempo que me ha tomado estar aquí, 16 años, y me siento muy en paz conmigo misma porque seguí mi corazón. Sigan su corazón [...] Las cosas más difíciles hoy las agradezco, porque me han hecho la persona que soy, no veo dolor, veo un montón de oportunidades creadas y un montón de corazones".

La intérprete ha concluido agradeciendo a las mujeres del mundo y con un mensaje de ánimo a todas ellas: "Quiero agradecer a todas las mujeres que también trabajan todos los días, a las mujeres que trabajan conmigo en mi equipo que son un montón y a las mujeres que vienen en el futuro. Así como yo lo hice, todas ustedes lo pueden hacer con seguridad".