De Kase O a Selena Gomez: lo que la música tiene que decir sobre la salud mental.

Mejora el sueño, la memoria, alivia el estrés, estimula el pensamiento y ayuda a conservar la salud del cerebro con el paso de los años. La música es el único arte que nos acompaña desde que nacemos. Es imposible desligar a la persona de la música que ha escuchado durante toda su vida. La música hace a la gente más feliz, no hace daño. En palabras de la humorista Fran Lebowitz: "En este mundo donde casi todo lo que te hace sentir mejor es dañino, la música es como una droga que no te mata".

La Organización Mundial de la Salud celebra el 10 de octubre el Día Mundial de la Salud Mental como oportunidad para concienciar sobre un derecho humano universal que flaquea cada vez más. Un derecho necesario para poder optar a construir una vida plena. Una realidad sobre la que el arte, y en concreto, la música, tiene mucho que decir, además de aportar su poder sanador.

Sobre ello, sobre problemas de salud mental y lo que se vive tras una dolencia que ahora empieza a ser normalizada, han escrito músicos de dentro y fuera de España para visibilizar la verdad detrás de un dolor que no se ve ni se toca, pero que sí se escucha. Estos son algunos de los alegatos convertidos en iconos del bienestar emocional.

Taylor Swift - Anti-Hero

Para los que piensan que Taylor Swift solo habla de sus exs, esta es una buena canción que recomendarles.

Midnight, el último álbum de la cantante, es un disco dedicado a sus inseguridades, esas que no le dejan dormir a media noche. Anti-hero fue el primer sencillo del álbum, en el que se sinceró sobre su ansiedad y depresión.

Las inseguridades son uno de los principales elementos que vulneran la salud mental, y Taylor reflejó las suyas en 3:20 minutos y las llamó Anti-Héroe, porque muchas veces nosotros mismos somos nuestro peor enemigo, ese villano que lo sabotea todo y nos llena la cabeza de pensamientos erróneos.

"I have this thing where I get older but just never wiser | Me pasa eso de que me hago mayor, pero nunca me hago más sabia

Midnights become my afternoons | Las madrugadas son como mis tardes

When my depression works the graveyard shift | Cuando mi depresión decide trabajar en el turno nocturno

All of the people I've ghosted stand there in the room" | Todas las personas a las que he ignorado están ahí paradas en medio del cuarto

Selena Gomez - My Mind and Me

El 4 de noviembre de 2022 la actriz, cantante, productora y empresaria Selena Gomez publicó My Mind and Me, un documental en el que se sinceraba sobre sus problemas de salud física (lupus) pero sobre todo, sobre los problema de salud mental a los que se ha enfrentado a lo largo de su carrera.

Además de la cinta, la protagonista de Only Murders in the Building lanzó la canción oficial del documental, también titulada My mind and me, todo un alegato a la importancia de la salud mental que vemos reflejado en cada verso de la canción, en especial en el estribillo.

Gomez se abrió en canal en esta balada compuesta en exclusiva para su proyecto y en la que podemos ver lo que hay dentro de su cabeza, su corazón y sus heridas de guerra.

También muestra empatía y tiende la mano, a través de su música, a aquellas personas que están luchando con su mente, y visibiliza enfermedades como la ansiedad o depresión con frases como "estoy lidiando con algo que mis ojos no pueden ver", algunos de los trastornos mentales que la artista ha sufrido en primera persona.

No es la primera canción en la que habla sobre este tema, ya lo hizo en otros como Vulnerable o Who Says, un himno a la importancia del amor propio, algo fundamental para mantener la mente bien arriba.

Rozalén - Agarrarte a la vida

Ha sido —y sigue siendo— tabú. El miedo al suicidio y a hablar de él por el posible "efecto reflejo" que pueda provocar ha enquistado el sufrimiento de sus víctimas. De las propias personas que se lo plantean y de quienes las rodean y conviven sin saber cómo conducir una enfermedad y una situación sumamente delicadas.

Para eso, para ofrecer una canción que acompañe y ayude, como recurso que sirva de apoyo y entendimiento, Rozalén escribió en 2022 Agarrarte a la vida. Un carta a los que se quedan después de vivir el suicidio de un ser querido y a quienes piensan en él como una posibilidad.

La manchega de 37 años, que viene de la psicología social, estuvo días y días leyendo cartas de suicidas para narrar su historia: la de una gran amiga que entró en una depresión hace años y llevaba meses con ideas suicidas. En una entrevista con El País contó cómo erró en la primera versión de la canción cuando, por ejemplo, escribió "y ya solo contemplas una forma de huir" en vez de "y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir". Su amiga la corrigió: "No estoy huyendo, no me llames encima cobarde, yo lo que quiero es dejar de sufrir".

Una ayuda en forma de canción para ayudar a educar y saber cómo acompañar a las personas que lo sufren.

Sé de los fantasmas que habitan en ti

Del pozo frío y oscuro del que no logras salir

De los cristales atravesando tu garganta gris

Y ya sólo contemplas una forma de dejar de sufrir

[...]

La ilusión puede volver

Distinta, pero puede volver

Lo que daría

Por agarrarte a la vida

Conduciría

A todos tus monstruos hacia el paredón

Rozalén - Agarrarte a la Vida (Video Oficial)

Stromae - L'enfer

El infierno. Bajo ese título volvió el cantante belga Stromae a la música, con el relato de su periplo conviviendo con la depresión durante siete años, un viaje que empezó en 2016, cuando se retiró de la vida pública y la industria. Una canción que le pone cara a la depresión y en la que admite haber llegado a pensar en el suicidio. La voz inconfundible de Stromae al piano entra en ebullición con el estribillo y su sello electrónico. Describe el ascenso al pico del malestar para luego replanteárselo todo, y volver al punto de partida. El bucle en el que consiste la enfermedad.

Stromae presentó la canción, el segundo adelanto de su tercer álbum Multitude (2022), y rápido dio la vuelta al mundo. Durante el informativo francés con más audiencia, TF1, la presentadora pregunta al artista sobre el tema: "En tus canciones hablas mucho sobre la soledad, ¿te ayuda la música a liberarte de ella?". Acto seguido, al autor de Papaoutai y Alors on danse, con la mirada mantenida directamente a la cámara, comenzó su respuesta interpretando L'enfer.

L'enfer es una de las canciones más importantes de la carrera del artista, consagrado como una de las voces de Europa.

Tout ce à quoi j'ai déjà pensé | Todo lo que he estado pensando

Dire que plein d'autres y ont déjà pensé | Es una locura cuántas personas han pensado lo mismo

Mais malgré tout je me sens tout seul |Pero incluso eso no me ayuda a sentirme menos solo

Du coup|En realidad

J'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier |A veces he tenido pensamientos suicidas y no estoy orgulloso de ello

On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire|A veces piensas que sería la única manera de silenciarlos

Ces pensées qui me font vivre un enfer|Todos estos pensamientos haciéndome vivir un infierno

Stromae - L’enfer (Official Video)

Justin Bieber - Unstable

El último disco de Justin Bieber guarda algunos de los sentimientos más profundos del artista canadiense.

El intérprete se abrió en canal en Unstable, su segunda colaboración con The Kid Laroi, en la que habla de esas veces en las que estamos "inestables" mentalmente y nuestros demonios nos impiden, no solo querernos a nosotros mismos, sino mantener a nuestro lado a las personas que queremos.

"Sometimes I think I overthink (think I) | A veces creo que sobrepienso,

And I start to feel anxiety (anxie-) | y empiezo a sentir ansiedad

There were times I couldn't even breathe (mmm) | hubo veces en las que ni siquiera podía respirar

But you never once abandoned" | pero tú no me abandonaste ni una sola vez

El artista también ha hablado de otros temas que fomentan los problemas de salud mental como la soledad como efecto colateral de la fama en su tema Lonely, donde refleja los estragos que le ha causado ser conocido mundialmente desde que era un niño y que, una vez adulto, siente que lo tiene todo pero nadie con quien compartirlo. Se siente solo.

Residente - René

Cuando el mundo entraba de lleno en una pandemia sin precedentes, Residente lanzó el febrero de 2020 René, la canción más personal, íntima y reveladora sobre su vida. En ella narra los 45 años que lleva a sus espaldas y cómo han sido estos casi 20 como artista, en los que el rapero ha vivido la evolución de convertirse en un cantante internacional, primero con Calle 13, grupo del que era vocalista, y más tarde en solitario.

El recuerdo del calor de su madre, la muerte de su abuela, la cancelación de su música —siempre asociada a temas sociales y políticos, con una clara intención reivindicativa— en su propio país, el asesinato de su mejor amigo, su divorcio, la supervivencia en la industria musical, la culpa, la tristeza...

Una autobiografía en forma de música que relata los episodios más duros del cantante y que describe con detalle la soledad y la tendencia a la depresión que le condicionan y le hacen cantar: "Mi alegría sigue rota".

Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento a la ventana del avión

El estrés me tiene enfermo, hace 10 años que no duermo

El IRS me sigue investigando

Me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo rimando

Residente - René (Official Video)

Julia Michaels - Axiety ft Selena Gomez

En el año 2019, Julia Michaels decidió que la ansiedad iba a ser la protagonista de uno de los temas de su EP Inner Monologu Part I, y quién mejor para acompañarla en esta aventura que Selena Gomez, una de las celebridades más volcadas con la salud mental, y por eso era idónea para esta canción.

La artista estadounidense quiso reflejar este sentimiento que te ahoga y muchas veces resulta incomprensible para aquellos que no lo han sufrido, incluso aunque sean tus más allegados, como familiares o amigos.

"But all my friends, they don't know what it's like, what it's like | Pero todos mis amigos, no saben cómo se siente

They don't understand why I can't sleep through the night | No entienden por que no puedo dormir por la noche

I've been told that I could take something to fix it | Me han dicho que podría hacer algo para arreglarlo,

Damn, I wish it, I wish it was that simple, ah | Joder, ojalá, ojalá fuese tan simple,

All my friends they don't know what it's like, what it's like" | Ninguno de mis amigos sabe cómo se siente

Julia también escribió Issues, tema con el que saltó a la fama, en el que habla de que todos tenemos nuestros problemas, pero es mas sencillo si los compartimos con alguien de confianza.

Ed Sheeran - Save Myself

Ed Sheeran ha escrito en numerosas ocasiones sobre la salud mental, y es un férreo defensor de esta.

En 2017 lanzó Divide, donde incluía la canción Save Myself, un alegato a la importancia de "salvarnos a nosotros mismos" antes que a cualquier otra persona. En este tema, el artista británico hace referencia a las múltiples veces en las que ponemos a los demás por delante, pero ¿cuándo nos ponemos a nosotros primero?

"Life can get you down so I just numb the way it feels | La vida puede deprimirte, así que simplemente adormezco la forma en que se siente

I drown it with a drink and out of date prescription pills | La ahogaré con un trago y pastillas con receta caducadas

And all the ones that love me they just left me on the shelf | Todos a los que quise me dejaron en la estacada,

My farewell | Sin despedidas

So before I save someone else, I've got to save myself" | Así que antes de salvar a alguien más, tengo que salvarme a mí mismo.

El artista también reconoció en 2022 haber pasado una dura etapa de ansiedad y depresión tras el cáncer de su mujer y el fallecimiento de su mejor amigo, para el que escribió la canción Eyes Closed, una metáfora de la tristeza, ese enorme monstruo azul que ocupa toda la habitación y no te deja respirar.

Kase O - Basureta (Tiempos Raros)

Llora mientras la rapea. Se rompe, describe con arte, rima y dolor cada coletazo de la depresión que le condicionó durante años.

Javier Ibarra, la persona que se esconde bajo el mítico y venerado nombre artístico Kase O y que fue uno de los Violadores del Verso, cogió el diario donde apuntaba su proceso durante su enfermedad mental y la convirtió en una canción que hoy es uno de los himnos en español más espectaculares sobre la depresión y cómo la tristeza de estar triste te sume en un pozo sin fondo sin fondo del que es cada día más difícil salir.

Basureta forma parte del disco El Círculo (2016), el último álbum publicado por el rapero más aclamado de España, un proyecto de rap experimental que apuesta por la lentitud, lo instrumental y lo melódico. Sobre él, Kase O contaba que había supuesto desnudarse por completo y hacer lo que más le cuesta: ser sincero. "Es lo más difícil. Mostrar tus miserias, compartir tus mierdas, porque los raperos tiramos mucho de ego, de que eres el mejor y muchas veces no decimos nada en las letras más que hablar de nosotros mismos, potenciando las virtudes y escondiendo la de ser sincero en la vida real, o sea, pedir perdón, dar las gracias a la gente le cuesta", explicaba en Las Tardes de RNE.

Fantaseando con un bucle

Sentir pena de sentir pena

Sin fuerzas ni ganas, con fuerte desgana

Planeando una existencia plana

[...]

Redundar en lo obsoleto, quedarse quieto

Renunciar a los servicios del esqueleto

Crear un ghetto en el sofá

Despedirse del sol y del viento, morir despierto

KASE.O - 16. BASURETA (TIEMPOS RAROS) Prod JAVATO JONES y GONZALO LASHERAS

👉 Lee más noticias sobre Salud Mental en Europa FM