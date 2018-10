Katy Perry cumple 34 años, ¡repasamos su trayectoria!

La cantante se lanzó a los escenarios en 2008 con algunos de sus temas más destacados como por ejemplo, 'Hot n Cold' o 'Kissed a girl'.

Fue en ese mismo año en el que lanzó su primer álbum llamado One of the boys. Dos años más tarde lanzó algunos hits como 'California girls', 'Teenage dream' o 'Firework', con los cuales tuvo mayor éxito musical y la artista ya no era una más, sino que ya empezaba a destacar en el mundo musical, no solamente por su voz, sino por su puesta en escena.

En 2012 publicó su segundo álbum, Prism, que logró que sus canciones entraran en las primeras 20 posiciones de múltiples listas musicales. Katy Perry principalmente realiza sus composiciones musicales con Dr. Luke, Max Martin y Bonnie McKee, y en la mayoría de sus canciones habla acerca del empoderamiento, la autoestima y situaciones de la vida cotidiana. El famoso tema de 'Swish Swish' fue histórico ya fue la canción más escuchada en Spotify en tan solo 24h no solo eso, sino que un fragmento de la canción se hizo viral, y no hay nadie a estas alturas que no sepa bailar el 'Swish Swish'.

La artista se caracteriza no solamente por su voz, sino por sus looks en el escenario. Sus espectáculos cuentan con trajes de diseñadores notorios y con puestas en escena bastante elaboradas, la mayoría de sus vestidos están basados en la fantasía que incorpora colores brillantes y figuras de frutas y alimentos, principalmente la sandía y la fresa.

Katy ha recibido numerosos premios, incluyendo tres menciones en el Libro Guiness de los récords a su vez ha figurado varias veces en la lista de las 'mujeres que más ganaron en la música'. En 2015 encabezó la lista tras ganar 135 millones de dólares tan solo en ese año. A lo largo de su carrera, ha vendido 20 millones de álbumes y 125 millones de sencillos en todo el mundo, lo que la convierte en una de las artistas con más ventas de todos los tiempos, además de ser la única mujer en la historia de Estados Unidos en tener tres certificaciones diamante.

La cantante reconoció el fracaso en su último álbum ya que quedó destrozada por las críticas y cifras de ventas de Witness, tenía las expectativas muy altas y fue una de las causas que le hicieran caer en una depresión y tener que ir de retiro con la finalidad de poder seguir triunfando musicalmente.

No solamente en el ámbito musical o del espectáculo, sino que también en crear su propia marca de perfume 'Purr, Meow!'. La cantante también demostró tener esa parte más sincera con uno mismo ya que en 2012 lanzó un documental autobiográfico titulado 'Katy Perry: Part of Me', en él dio detalles de la disolución de su breve matrimonio con el actor y comediante Russell Brand. En 2014, fundó su sello discográfico Metamorphosis Music.

Actualmente la cantante sigue siendo una de las estrellas musicales más reconocidas mundialmente, haciendo conciertos, ganando premios y lanzando nuevos temas para seguir creciendo musicalmente. ¡Muchas felicidades Katy Perry, seguimos chained to the rhythm!