Katy Perry estrena el veraniego videoclip de 'This Is How We Do'

Katy Perry llega dispuesta a ofrecer el videoclip más fresco del verano con su quinto single This Is How We Do. Repleto de color, helados, sandías, sombrillas y amigas la artista, se divierte en su nuevo vídeo.

Katy Perry en su nuevo videoclip 'This Is How We Do' / europafm.com

Katy Perry estrena el videoclip de su nueva canción This Is How We Do, el quinto single de Prism, una canción muy pop perfecta para bailar este verano. El tema, escrito por la propia artista junto a Max Martin y Klas Åhlund, relata como se divierte Katy Perry con sus amigas rodeada de animaciones, colores estridentes y mucha fantasía.

En This Is How We Do podemos ver a la artista californiana rodeada en una bañera de perlas, comiendo tacos y helados junto a sus amigas o refrescándose sandía en mano en una original piscina. Un vídeo para no despegar la vista de la pantalla y darte cuenta de detalles como una Mariah Carey falsa, en referencia a la frase de la canción "sucking real bad at Mariah karaoke" o una foto de Aretha Franklin. Toda esta fantasía pop de Katy Perry está dirigida por Joel Kelafi.

Sin duda, This Is How We Do será uno de los momentos más divertidos de la gira The Prismatic World Tour que está llevando Katy Perry a cabo por todo el mundo. En España tendremos que esperar hasta el 16 de febrero de 2015, única fecha en nuestro país, para verla en concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona.