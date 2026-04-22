Katy Perry lanza la versión del director del videoclip de 'The One That Got Away'

Katy Perry remueve la nostalgia de sus fans al lanzar The One That Got Away (Director's Cut) , hasta ahora una versión inédita del vídeo musical de su mítica balada.

Katy Perry tira de nostalgia con su último lanzamiento: la artista retrocede en el tiempo unos años para deleitar a los fans con una versión de un hit hasta ahora inédita.

Se trata de un corte hasta ahora desconocido del videoclip de The One That Got Away, una de las baladas más meotivas de la artista. Grabado entre 2010 y 2011, el vídeo musical muestra una historia de amor con sus idas y venidas y viaja en el tiempo para ver a una Katy Perry anciana, reflexionando sobre las decisiones tomadas en su vida

Y al ser uno de los proyectos más especiales de la artista, la intérprete de Roar ha compartido la versión alternativa del videoclip, que incluye elementos diferentes respecto al original.

"Guardado en la caja fuerte durante 15 años, y tú le has dado una razón para salir y cobrar vida. Espero que disfrutes del montaje del director de Floria Sigismondi tanto como yo he disfrutado viendo tus historias sobre lo que TOTGA significa para ti", ha presentado la propia diva del pop, entusiasmada por el lanzamiento.

En esta nueva versión se puede ver el punto de vista del personaje de Diego Luna, quien tiene más desarrollo. La historia se muestra más completa y se añade narración en off por Stevie Nicks.