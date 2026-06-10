Taylor Swift canta por primera vez en directo 'I Knew It, I Knew You' y versiona 'You’ve Got a Friend In Me'

La presentación de Toy Story 5 en Los Angeles ha sido también el debut en directo de I Knew It, I Knew You. Taylor Swift fue una de las estrellas de la premiere mundial y, durante el evento, se sentó al piano para cantar I Knew It, I Knew You, tema principal de la película que llega a las salas de cine españolas el miércoles 17 de junio.

La intérprete, fan de la saga desde que tenía cinco años, regresa al country en esta canción que habla del reencuentro de dos personajes de la saga y también el suyo propio con el género musical con el que inició su carrera. "Recordé que te amaba | Volví cuando importaba | Te vi | De pie allí en la luz de la ventana | Con esa misma sonrisa", dice el estribillo.

"Significa muchísimo para mí ser una pequeña parte del universo de estas películas, y Toy Story 5 es mi favorita de todas las Toy Story. Soy muy afortunada de poder formar parte de esto", dijo la intérprete al terminar su actuación en el Teatro Dolby de Los Angeles tras la que dio la bienvenida al escenario a Randy Newman, "el verdadero arquitecto de la música de la saga".

El compositor se unió a la cantante para regalar a los asistentes un momento icónico e interpretar juntos You’ve Got a Friend In Me, la canción principal de la primera parte de Toy Story por la que recibió una nominación a Mejor canción origianal en los Premios Oscar y en los Globos de Oro.

Taylor Swift se subió al escenario tras terminar la proyección de la película y después de posar en la alfombra roja junto al resto de compañeros de la película —Taylor Swift también pone voz a Lilypad, uno de los nuevos personajes de la saga—.

De izquierda a derecha: Lindsey Collins, Kenna Harris, Conan O'Brien, Scarlett Spears, Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Greta Lee, Taylor Swift y Andrew Stanton | Getty Images

La cantante posó con todo el elenco sosteniendo en su mano izquierda una cinta VHS de la primera parte de Toy Story, que luego pidió a sus compañeros que le dedicasen. "Le firmé su VHS original de la primera Toy Story", contó Tom Hanks. "Le dije que debería haber traído un reproductor de VHS y podríamos haberlo firmado. Y eso también podría ir a la Institución Smithsonian”.