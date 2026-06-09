Pablo López emociona al papa durante su visita a los voluntarios en Ifema

La visita del papa León XIV a Madrid ha sacudido la actualidad informativa del país desde su llegada el pasado 6 de unio. Un evento histórico que ha llevado al pontífice por los espacios institucionales más importantes del país, como el Palacio Real o el Congreso de los Diputados, religiosos como la catedral de la Almudena o dedicadas a labores sociales como el CEDIA de Lucero, gestionado por Cáritas Diocesana.

Un recorrido en el que León XIV ha querido trasladar el mensaje de la Iglesia católica bajo su mandato, al tiempo que compartía sinergias con las más altas instituciones del Estado. Sin embargo, a lo largo de esta visita oficial, el sumo pontífice también ha podido disfrutar de las actuaciones y espectáculos especialmente diseñados para la ocasión como la versión del musical Gospel de Antonio Banderas o la interpretación conjunta de David Bustamante, Diana Navarro y Daniel Diges.

Un repertorio cultural que se ha alargado incluso a uno de sus últimos actos en la capital, con la actuación de Pablo López durante la visita que León XIV ha realizado a los voluntarios de la organización de los eventos ligados a la visita papal en el recinto de Ifema.

El artista malagueño ha interpretado sobre el escenario El mejor momento, uno de sus grandes éxitos, cautivando a un auditorio ya de por sí emocionado con la visita del Santo Padre a las instalaciones.