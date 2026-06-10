Guía musical del Mundial de fútbol 2026: el concierto previo, los artistas de la triple inauguración y el show de la final

Desde hace décadas tiene una canción oficial. Y desde hace años, un disco recopilatorio de temas que ambientan y animan cada edición. El Mundial de fútbol también cuenta con una larga tradición de conciertos, ceremonias musicales y espectáculos, con grandes estrellas de la música como protagonistas.

Pero el Mundial 2026 que arranca este jueves 11 de junio pasará a la historia por ser el que más protagonismo le ha dado a la música... con mucha diferencia. Y tres son los motivos. El primero, la novedad de celebrar un concierto previo, el Countdown Concert, la víspera de la inauguración de forma simultánea en las tres sedes. Segundo, incorporar un show de medio tiempo en la final, como el de la Super Bowl, ideado por Chris Martin y con fines solidarios. Y el último: como son tres sedes, las actuaciones y los artistas se han multiplicado… y casi se han triplicado.

Si no quieres perderte nada de lo que pase musicalmente hablando desde el 10 de junio y hasta el 19 de julio, aquí tienes una completa guía para poner en práctica la coreografía de Dai Dai, vibrar al ritmo de Katy Perry o dejarte seducir por Michael Bublé.

Countdown Concert, el concierto previo

Este concierto previo, se celebrará de forma simultánea en las tres sedes de la Copa Mundial de fútbol, México, Estados Unidos y Canadá, y se proyectará en directo en pantallas en los tres estadios.

Qué día es:

El 10 de junio, víspera del partido inaugural que disputan México y Sudáfrica en Estadio Ciudad de México.

A qué hora verlo

El concierto comienza a las 17:00 horas en Los Ángeles, a las 18:00 horas en Ciudad de México y a las 20:00 horas en Toronto. En España serán las 2:00 de la mañana del 11 de junio.

Dónde se puede ver

A través de los canales digitales de la FIFA, incluyendo la cuenta oficial de TikTok de la Copa Mundial de la FIFA.

Los artistas invitados

Los Ángeles: la rapera BIA, el grupo de música electrónica Major Lazer y el cantante de hip-hop Davido.

la rapera BIA, el grupo de música electrónica Major Lazer y el cantante de hip-hop Davido. Toronto: el cartel lo forman la estrella internacional Bryan Adams, además de Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, AHI y Wyclef Jean.

Ciudad de México: suben al escenario Belinda, Los Ángeles Azules y Elena Rose. Y Andrea Bocelli se encarga de la actuación sorpresa.

Las tres ceremonias de inauguración del Mundial 2026

La peculiaridad de celebrar el Mundial 2026 en tres sedes deriva en que también habrá tres conciertos inaugurales, coincidiendo con el primer partido que se celebra en cada país. El primer encuentro es en México, que arranca con el himno oficial. El segundo, en Canadá; y el tercero, en Estados Unidos.

Qué día son las ceremonias de inauguración

Jueves, 11 de junio, en México, previo al partido entre México y Sudáfrica.

en México, previo al partido entre México y Sudáfrica. Viernes,12 de junio, e n Canadá, previo al partido Canadá versus Bosnia y Herzegovina.

n Canadá, previo al partido Canadá versus Bosnia y Herzegovina. Sábado, 13 de junio, en Estados Unidos, previo al partido que enfrentará a Estados Unidos con Paraguay.

A qué hora son

En México, el inicio de la ceremonia está previsto a partir de las 11:30 horas en Ciudad de México, las 19:30 horas en España .

. En Canadá, la inauguración oficial es a las 12:30 horas, las 19:30 en España .

. En Estados Unidos, la ceremonia en Los Ángeles tiene lugar a las 18:30 horas del 12 de junio; en España se podrá ver a la 01:30 horas de la madrugada del 13 de junio.

Dónde se pueden ver

En España, las actuaciones se podrán seguir en directo a través de RTVE, Teledeporte y RTVE Play. Además también se podrá seguir en DAZN y operadores como Movistar Plus+, Orange TV y Vodafone TV.

¿Quiénes son los artistas invitados de cada ceremonia?

En México se estrena la versión en directo de la canción oficial del campeonato, Dai Dai, interpretada por Shakira y el artista nigeriano Burna Boy. A ellos se suma Alejandro Fernández, que cantará el himno de México, Maná, J Balvin, Los Ángeles Azules, Belinda, Lila Downs, Danny Ocean y Tyla.

En el Toronto Stadium de Canadá actúan Alanis Morissette , Michael Bublé , Alessia Cara , Jessie Reyez , Elyanna y William Prince .

, , , , y . En el SoFi Stadium de Los Ángeles, en Estados Unidos, el cartel anuncia a Katy Perr acompañada por el rapero Future, LISA, Anitta y Rema.

El concierto de Medio Tiempo de la Final

Es la gran novedad musical de este Mundial: un show de medio tiempo en la final con tres de grandes estrellas. “Comisariado por Chris Martin de Coldplay y producido por Global Citizen, el espectáculo recaudará fondos para el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, mejorando el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños de todo el mundo”, anunciaba la organización en redes sociales el pasado mes de mayo.

Qué día es

El domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York (Nueva Jersey).

A qué hora verlo

El partido comienza a las 15:00 horas de Nueva York, las 21:00 horas en España. El show tendrá lugar en el descanso, o sea, alrededor de las 21.45 horas.

Dónde verlo

La retransmisión en directo de la final se podrá seguir en La 1 de RTVE, además de DAZN y operadores como Movistar Plus+, Orange TV y Vodafone TV.

Qué artistas actúan en la final

El espectáculo será dirigido por Chris Martin, líder de Coldplay, y contará con las actuaciones de Shakira, Madonna y BTS, la banda de K-Pop más famosa.