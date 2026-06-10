Últimas noticias Bad Bunny en Madrid: su encuentro con el papa, más imágenes de Leonor y los siguientes conciertos

El restaurante de Chueca que se encarga de las cenas de Bad Bunny después de cada concierto

Un restaurante de Chueca es el encargado de las cenas de Bad Bunny después de cada concierto.

Según publica El Periódico de España, el cantante ha contratado al cocinero argentino Aldo Sebastianelli para llevar su dieta durante su residencia en Madrid.

El chef es responsable del restaurante Gustoo, un espacio ubicado en el barrio de Chueca que destaca por su cocina creativa y personal.

Al parecer el menú estaría compuesto por seis platos pensados para ser "comidos con facilidad, con guiños a la gastronomía española y algún capricho goloso". Además, incluiría una recena con un bikini trufado, uno de los platos estrella del chef que combina el clásico sándwich mixto de jamón y queso con la sofisticación de un pan brioche, un jamón ibérico y una salsa de trufa.