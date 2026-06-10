Últimas noticias Bad Bunny en Madrid: su encuentro con el papa, más imágenes de Leonor y los siguientes conciertos
Bad Bunny se enfrenta a la recta final de su residencia en Madrid. El Metropolitano acoge este miércoles el séptimo concierto de DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour y, como ha ocurrido en los anteriores, los ojos están puestos en La Casita. ¿Qué invitados se unirán esta vez? ¿Cuál será la canción exclusiva de la noche? Descubre todos los detalles del show y los planes del puertorriqueño en la capital, incluido su encuentro con el papa León XIV.
El restaurante de Chueca que se encarga de las cenas de Bad Bunny después de cada concierto
Un restaurante de Chueca es el encargado de las cenas de Bad Bunny después de cada concierto.
Según publica El Periódico de España, el cantante ha contratado al cocinero argentino Aldo Sebastianelli para llevar su dieta durante su residencia en Madrid.
El chef es responsable del restaurante Gustoo, un espacio ubicado en el barrio de Chueca que destaca por su cocina creativa y personal.
Al parecer el menú estaría compuesto por seis platos pensados para ser "comidos con facilidad, con guiños a la gastronomía española y algún capricho goloso". Además, incluiría una recena con un bikini trufado, uno de los platos estrella del chef que combina el clásico sándwich mixto de jamón y queso con la sofisticación de un pan brioche, un jamón ibérico y una salsa de trufa.
Más imágenes de Bad Bunny en Madrid
La discreción es la tónica que está llevando Bad Bunny en Madrid pero este martes no pudo evitar ser pillado por las cámaras a la salida de un restaurante al que había ido a cenar.
Cubierto con capucha y detrás de unas gafas de sol, el cantante fue pillado por sorpresa e interrogado acerca de la polémica de La Casita. Como era de esperar, no dijo nada y se metió rápido en el coche que le había ido a buscar.
Las canciones exclusivas de Bad Bunny en Madrid
Al llegar la mitad del concierto, el estadio enmudece y desde megafonía se anuncia que llega la canción exclusiva.
Es si duda uno de los momentos más esperados de los conciertos de Bad Bunny y que en Madrid está dejando grandes himnos, algunos en forma de colaboración y otros como un regreso al pasado. Dime si te acuerdas, la canción del sexto concierto, llevaba sin sonar en directo desde 2019.
- Adivino (2024), junto a Myke Towers
- Teléfono Nuevo (2023), junto a Luar la L
- FINA (2023), junto a Young Miko
- Como antes(2017)
- Coco Chanel (2023), junto a Eladio Carrión
- Dime si te acuerdas (2018)
Nuevas imágenes de la princesa Leonor y la infanta Sofía en el concierto de Bad Bunny
La princesa Leonor y la infanta Sofía también son fans de Bad Bunny y no se perdieron el concierto del domingo 7 de junio, cuando se sumaron como invitado RaiNao y De La Ghetto.
El periodista Javi Hoyos lanzó sus primeras imágenes en el Metropolitano en exclusiva y ahora la revista ¡Hola! publica nuevas instantáneas, en las que se ve a su prima Amanda (hija de Telma Ortiz).
Leonor y Sofía acudieron junto a un grupo de amigas y se mostraron entregadas como auténticas fans del puertorriqueño.
Esa misma mañana habían estado junto a los reyes Felipe VI y Letizia en la misa que ofició el papa León XIV en la plaza de Cibeles.
El encuentro de Bad Bunny con el papa León XIV
Bad Bunny llega este miércoles 10 de junio al Metropolitano tras citarse el lunes con el papa León XIV.
Aprovechando sus últimos días de descanso —el lunes 8 y el martes 9 no tuvo conciertos—, el cantante puertorriqueño se acercó al concierto del Santiago Bernabéu para citarse con el pontífice.
Fue un encuentro privado que se celebró al terminar el concierto, según contó el portavoz del Vaticano, y del que no hay fotos ni ningún tipo de imágenes (por ahora).
Lo que se desconoce es si Bad Bunny siguió el concierto desde algún punto del estadio o si llegó al final para encontrarse con el papa.
Bad Bunny arranca la recta final de su residencia en Madrid
Bad Bunny se prepara para el final de su residencia en Madrid. Al cantante puertorriqueño ya solo le quedan cuatro conciertos (de los 10 anunciados) en la capital y cada vez queda menos para despedirse de DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour.
Este miércoles 10 de junio llega la séptima cita en el estadio Metropolitano con los ojos puestos en La Casita y en la selección de invitados que tanto debate ha generado desde el principio de la gira europea.
Las canciones exclusivas que elegirá para estos últimos días y los artistas invitados a los conciertos son también los puntos que más interés despiertan en sus conciertos, sobre todo entre quienes los siguen en redes. Apunta las últimas fechas y no te pierdas detalle.
- Miércoles, 10 de junio de 2026
- Jueves, 11 de junio de 2026
- Domingo, 14 de junio de 2026
- Lunes, 15 de junio de 2026