Viva Suecia, nuevo artista en Local de Ensayo Europa FM

Viva Suecia no para y, después de actuar este domingo en Sevilla, ya prepara su próximo concierto.

El sábado 20 de junio los suecos estarán en la Plaza de Toros de Toledo con todas las entradas vendidas aunque antes se pasarán por Local de Ensayo Europa FM.

Con el buen sabor de boca que dejó La La Love You en su reciente visita a nuestra ya mítica sala, nos hemos puesto manos a la obra para dejarlo todo listo y recibir a Rafa, Fer, Alberto y Jess el próximo jueves 18 de junio.

¡Has oído bien! En solo unos días los de Murcia visitan nuestro local para reunirse con un exclusivo grupo de oyentes de Europa FM y contarles cómo preparan los conciertos de la gira Hecho en Tiempos de Paz, que cierran el 16 de enero de 2027 en el Palau Sant Jordi de Barcelona, cómo es la sala donde ensayan habitualmente y contar cómo surgió la idea de cantar Así fue de Isabel Pantoja antes de cada actuación.

Un planazo al que vas a poder unirte muy pronto. Solo tienes que estar atento a Europa FM, subir los altavoces de la radio y no dejar de entrar en nuestra web y app porque muy pronto activaremos el concurso para conseguir invitaciones. ¿Te animas?

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