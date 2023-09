Kim Petras lanza por sorpresa el álbum 'Problématique' un año después de su filtración

Kim Petras se corona este lunes como la princesa del pop del mes. Nadie lo esperaba pero este lunes ha estrenado por sorpresa el disco Problématique, que fue filtrado en su mayoría en 2021 y la discográfica decidió que no lo lanzarían de forma oficial.

La cantante alemana lo ha colgado en todas las plataformas con una portada hecha por el fotógrafo Steven Klein. En ella, se la puede ver desnuda por la calle con una preciosa boina.

El álbum está formado por diez canciones de estilo house y se incluye un tema junto a Paris Hilton llamada All she wants.

El tracklist de 'Problématique', Kim Petras

Este es el tracklist completo de Problématique:

Problématique

Je t'adore

All she wants ft. Paris Hilton

Born again

Something about U

Treat me like a Ho

Confession

Deeper

Dirty Things

Love ya leave ya

"Fue impactante descubrir que parte del álbum se había filtrado y que nunca saldría, especialmente porque puse mucho de mí en él. Estaba desconsolada pero, al mismo tiempo, fue emocionante ver a mis fans escuchando las canciones", reveló la cantante alemana.

Los fans sospechaban que iba a estrenarlo cuando en su cuenta de Instagram compartía palabras en francés o fotografías de cruasanes y otros objetos típicos de Francia.

Este es el segundo disco de la artista alemana, que el pasado 23 de marzo sacó su álbum debut Feed the Beast.