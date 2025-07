Kylie Minogue convierte el escenario del Bilbao BBK Live en una pista de baile

Kylie Minogue ha ofrecido un cuidado espectáculo musical y visual con el que ha demostrado que sigue siendo una de las reinas del pop con una facilidad extraordinaria para poner a bailar al respetable gracias a canciones que contagian las ganas de divertirse.

Con 17 discos de estudio en su larga trayectoria musical, el último un Tension II que la está llevando de gira, la australiana acumula tal cantidad de éxitos que resulta imposible incluirlos todos en una actuación de hora y media, pero hay algunos que nunca pueden faltar.

El primero no se ha hecho esperar y tras un inicio al ritmo de Lights camera action, Kylie Minogue ha ofrecido a sus seguidores In your eyes, tema que estaba incluido en el disco Fever, uno de sus mayores éxitos comerciales, que ha encadenado con Get outta my way.

El espectáculo ha contado con una exquisita puesta en escena, con un grupo de bailarines y la actuación dividida en actos con intermedios aprovechados para los cambios de vestuario de la australiana y amenizados por los bailarines o audiovisuales en la gran pantalla situada en el fondo del escenario.

Todo ello ha servido para resaltar los nuevos temas de Kylie Minogue, como Good as gone, y las grandes canciones que siguen haciendo disfrutar a los seguidores de la australiana como Spinning around, On a night like this, Better the devil you know o The Loco-motion, su primer gran éxito cosechado en los años 80.

El respetable bailaba, coreaba las canciones y aguardaba el gran tema, la icónica Can't get you out of my head, publicada hace más de dos décadas, pero que sigue contagiando las ganas de bailar como bien se ha visto esta noche nada más sonar los primeros compases.

Tras el momento de éxtasis alcanzado con esa canción, Kylie Minogue ha interpretado All the lovers y, en los bises, Padam padam y una increíble Love at first sight, con un público satisfecho por lo vivido en un Bilbao BBK Live convertido en una gran discoteca al aire libre.