Kylie Minogue limpia un coche tuneado en 'Sexercize'

Con motivo del lanzamiento de su nuevo disco Kiss Me Once , Kylie Minogue ha publicado un vídeo para la canción Sexercize, el tema con base dubstep del álbum y donde la vemos limpiando de forma sexy un coche tuneado.

Kylie Minogue se pone muy sexy limpiando un coche tuneado para el vídeo de Sexercize. Aunque no se trata del segundo single de Kiss Me Once, la cantante ha lanzado este vídeo dirigido por Roman Coppola, hijo de Francis Ford Coppola y hermano de Sofia Coppola, para promocionar el lanzamiento del álbum esta semana.

Por otro lado, Kylie ha anunciado que pasará por Madrid y Barcelona en octubre con motivo de su Kiss Me Once Tour.