Kylie Minogue visitará Madrid y Barcelona en octubre

Kylie Minogue estará en España en su nueva gira europea. Las citas serán el 13 de octubre en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid y 14 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona , donde la cantante nos presentara su nuevo album Kiss Me Once .

PRESENTANDO 'KISS ME ONCE'

Portada de 'Kiss Me Once' de Kylie Minogue / europafm.com

Tras el lanzamiento de su nuevo álbum Kiss Me Once, Kylie Minogue presenta su gira europea y sus fans españoles están de suerte: la cantante australiana ofrecerá un concierto en el Palacio de los Deportes de Madrid el 13 de octubre y dará otro un día después en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Kiss Me Once vino presentado por Into the blue. Este single se estrenó a finales de enero y ya se ha convertido en todo un éxito en las listas de radios y descargas digitales en todo el mundo.

Kiss Me Once, es el primer álbum que publica tras firmar un nuevo acuerdo de management con la compañía de Jay-Z, Roc Nation y cuenta con la producción ejecutiva de Kylie y Sia, quien ha co-escrito el tema que da título al álbum.