La gala de los premios MTV Video Music Awards dejó a todos contentos, si no tuvieron premio, actuaron o ambas cosas. Más tranquila que el año pasado, sin que Miley Cyrus revolucionase las redes. El foco de atención estuvo en las actuaciones de Beyoncé, Nicki Minaj y en el bonito gesto que tuvo Miley al recoger el premio al mejor vídeo del año.

La gala mostró a una Miley Cyrus muy diferente a la del año pasado, del twerking pasó a ganar el vídeo del año por Wrecking Ball y ceder todo el protagonismo a un joven indigente al recoger el premio. Miley Cyrus siguió emocionada el discurso de Jesse en un segundo plano.

La reina del escenario fue Beyoncé que interpretó un medley de sus canciones del último disco, 16 minutos de espectáculo para celebrar el premio Michael Jackson Video Vanguard. Bey recibió el premio de manos de su marido Jay Z que la presentó como "la mejor artista viva" y de su hija Blue Ivy. Con esta estampa familiar acalló los rumores de divorcio que planean sobre la pareja.

Durante la gala pudimos ver la actuación de Nicki Minaj que siguió manteniendo las serpientes a pesar de que en un ensayo una le mordió a una bailarina. Cuando la artista estaba cantando Bang Bang junto a Ariana Grande y Jessie J tuvo un problema con el cierre delantero de su vestido que la impidió sentirse agusto en el escenario y casi enseña más de la cuenta. Por si fuese pocas actuaciones dos, Nicki Minaj también cantó con Usher She Came To Give It To You.

El escenario de los MTV Video Music Awards, además de a Nicki Minaj, recibió la música de 5 Seconds Of Summer, Maroon 5, Sam Smith e Iggy Azalea y Rita Ora que levantaron a todo el mundo de su asiento con Black Widow. Además, Taylor Swift presentó por primera vez en directo su nuevo single Shake It Off.

Los premios, muy repartidos, como siempre. Beyoncé es la que obtuvo más estatuillas logró ya que además del honorífico ganó tres galardones, uno por Drunk In Love y dos por Pretty Hurts. Katy Perry ganó el primer 'moon man' de la noche al mejor vídeo femenino por Dark Horse, el mejor vídeo masculino fue a parar a Ed Sheeran por Sing.

El premio más polémico de la noche fue el mejor vídeo rock que ganó Lorde por Royals imponiéndose a bandas como Arctic Monkeys o The Black Keys.

Vídeo del año: Wrecking Ball -Miley Cyrus

Mejor vídeo femenino: Dark Horse - Katy Perry con Juicy J

Mejor vídeo masculino: Sing - Ed Sheeran

Mejor vídeo Pop: Problem - Ariana Grande con Iggy Azalea

Mejor vídeo de Hip Hop: We're Going Home - Drake con Majid Jordan

Mejor colaboración: Drunk In Love - Beyoncé y Jay Z

Mejor vídeo rock: Royals - Lorde

Mejor clubland: Stay The Night - ZEDD con Hayley Williams

Mejor vídeo con mensaje social: Pretty Hurts - Beyoncé

Artista para ver: Miss Movin' On - Fifth Harmony

Mejor fotografía: Pretty Hurts - Beyoncé

Mejor dirección: Turn Down for What - DJ Snake & Lil JonBest

Mejor arte de dirección: Reflektor -Arcade Fire

Mejor montaje: Rap God - Eminem

Mejor coreografía: Chandelier -Sia

Mejores efectos especiales: The Writing’s on the Wall - OK Go

Mejor lyric video: Don’t Stop - 5 Seconds of Summer

Premio Michael Jackson video de vanguardia: Beyoncé