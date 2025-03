Lady Gaga derrocha energía al cantar por primera vez en directo ‘Killah’

Saturday Night Livecontó este sábado 8 de marzo con Lady Gaga como artista invitada. La cantante se encargó del monólogo de apertura, firmó varios sketches y puso la nota musical a la noche, ya que interpretó en directo dos de los temas de su disco MAYHEM, el séptimo álbum de estudio que lanzó el viernes 7 de marzo.

La también actriz abrió el programa riéndose de sí misma con chistes sobre la recepción de Joker: Folie à Deux, la película que protagoniza con Joaquin Phoenix que obtuvo recientemente dos premios Razzie —Combinación pantalla y Precuela, remake, plagio o secuela— y una reflexión sobre su participación en el programa en 2013.

"Cada aspecto de mi actuación envejeció increíblemente bien", dijo con ironía refiriéndose a su número musical con el rapero R. Kelly (condenado a 20 años por delitos sexuales contra menores) junto al que interpretó Do What U Want. "No hay necesidad de buscar en Google SNL 2013 Lady Gaga con R. Kelly”, añadió la cantante que en esta ocasión actuó en solitario.

Lady Gaga interpretó Abracadabra, el primer single de su disco MAYHEM, recreando la estética y la coreografía del videoclip.

La otra canción que interpretó fue Killah, el tema más Prince del álbum que sonó por primera vez en directo. La cantante arrancó la actuación desde el interior de los estudios de Saturday Night Live y, junto a un grupo de bailarinas, recorrió los pasillos hasta llegar al plató.

Mientras hacían este paseo, Lady Gaga y sus compañeras de baile hicieron una curiosa coreografía en el suelo del pasillo antes de entrar en escena donde cerró la actuación con un asombroso cambio de vestuario y un deslumbrante final en el suelo.