Lady Gaga estrena el vídeo de 'I want your love' junto a Nile Rodgers y Tom Ford

Lady Gaga se convierte en modelo para Tom Ford en el vídeo de I want your love. La artista versiona este éxito de Chic junto al mismísimo Nile Rodgers para la nueva colección del diseñador estadounidense.

Lady Gaga en el vídeo de 'I want your love' / Youtube

Lady Gaga ha estrenado un nuevo tema con la colaboración de Nile Rodgers y Tom Ford. Se trata de una versión del clásico de Chic, grupo de Rodgers, para presentar la nueva colección Primavera/Verano del diseñador estadounidense.

El videoclip, dirigido por Nick Knight, es algo así como una pasarela improvisada en la que los modelos desfilan y bailan la canción en el que también aparece Lady Gaga vistiendo diferentes diseños de Tom Ford mientras interpreta el tema.

Este nuevo vídeo de Lady Gaga se lanza unas semanas después de Til It Happens To You, un duro vídeo con el que la artista denuncia los abusos y violaciones en las residencias de estudiantes.