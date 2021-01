Lana dey Rey y sus amigas se convierten en mujeres-lobas en 'Chemtrails Over The Country Club'

Lana del Rey acaba de lanzar el vídeo de 'Chemtrails Over The Country Club', el tema que da título a su esperado noveno disco, previsto para el 19 de marzo. Cuando todo parecía un apacible día de verano en la casa de campo, cambia repentinamente por la noche cuando la artista y sus amigas salen al a luz de la luna para c onvertirse en mujeres-lobas.

Lana del Rey en el vídeo de 'Chemtrails Over The Country Club' / UMG (Polydor Records)

Lana del Rey ya lo tiene todo listo para lanzar 'Chemtrails Over The Country Club', su noveno álbum de estudio. Pero antes de que llegue el esperado momento, la neoyorquina ha publicado el videoclip de la canción que da nombre al disco.

Dirigido por Brthr, el vídeo está ambientado en la década de los 60, donde Lana del Rey conduce un Mercedes de la época dirigiéndose a la casa de campo. Allí la artista se reúne con sus amigas y disfruta de un apacible día de verano tomando el sol, pintando o bebiendo cócteles en la piscina.

Pero a mitad del vídeo este ambiente bucólico cambia por completo al llegar la noche, donde las mujeres se ponen sus ropas más provocativas para salir al bosque e iniciar un ritual para convertirse en mujeres-lobas y desvelar su auténtica identidad.

El videoclip está siendo todo un éxito en Youtube, alcanzando los dos millones de visualizaciones en pocas horas y posicionándose en el número 2 en tendencias en nuestro país.

Pero no todo han sido buenas noticias para Lana del Rey. Antes del lanzamiento del vídeo, la artista publicó la portada de su próximo disco en redes sociales.

Se trata de una imagen en blanco y negro donde podemos verla rodeada de sus amigas, las mismas que aparecen en el vídeo de 'Chemtrails Over The Country Club', así como su contraportada con el listado de canciones.

Y parece que a algunos de sus fans esta portada no les ha gustado, ya que la encuentran "demasiado simple", e incluso hay quienes se han atrevido a exigir que la cambie con la salida del álbum.

Pero sin duda lo que más ha indignado a Lana del Rey ha sido quienes la han criticado por el hecho de que la mayoría de las mujeres que aparecen en la imagen sean blancas.

"Estas son mis mejores amigas, ya que lo preguntas", le responde la artista a uno de los usuarios que criticaban la imagen. "¡Y maldita sea! Sí, hay gente de color en esta foto del disco y eso es todo lo que diré al respecto: Mi hermosa amiga Valerie de Del Río México, mi más querida amiga Alex y mi hermosa amiga Dakota Rain, así como mi amada Tatiana. Estas son mis amigas, esta es mi vida. Todos somos una hermosa mezcla de todo, algunos más que otros, lo cual es visible y celebrado en todo lo que hago", respondía.

“Siempre he sido extremadamente inclusiva sin tratar de serlo… Antes de hacer comentarios, recordad que no soy yo quien crea disturbios en la capital, trato de cambiar el mundo al poner mi vida, mis pensamientos y todo mi amor sobre la mesa las 24 horas del día. Respetad eso”, concluía.

LETRA DE 'CHEMTRAILS OVER THE COUNTRY CLUB', DE LANA DEL REY

I'm on the run with you, my sweet love

There's nothing wrong contemplating god

Under the chemtrails over the country club

Wearing our jewels in the swimming pool

Me and my sister just playing it cool

Under the chemtrails over the country club

Take out your turquoise and all of your jewels

Go to the market, the kids' swimming pools

Baby, what's your sign?

My moon's in Leo, my Cancer is sun

You won't play, you're no fun

Well I don't care what they think

Drag racing my little red sports car

I'm not unhinged or unhappy, I'm just wild

I'm on the run with you, my sweet love

There's nothing wrong contemplating god

Under the chemtrails over the country club

Wearing our jewels in the swimming pool

Me and my sister just playing it cool

Under the chemtrails over the country club

Meet you for coffee

At the elementary schools

We'll laugh about nothing

As the summer gets cool

It's beautiful, I'll escape

Normality settles down over me

I'm not bored or unhappy

I'm still so strange and wild

I'm in the wind, I'm in the water

Nobody's son, nobody's daughter

Watching the chemtrails over the country club

Suburbia, The Brentwood Market

What to do next? Maybe we'll love it

White picket, chemtrails over the country club

My love, my love

Washing my hair, doing my laundry

Late night to be, I want you holding me

Like when we were kids

Under chemtrails and country clubs

It's never too late, baby, so don't give up

It's never too late, baby, so don't give up

Under the chemtrails over the country club

(You're born in December, I'm born in June)

Yeah (Under the chemtrails, over the country club)

You're born in December, I'm born in June

Yeah, my Cancer is sun, and my Leo is moon

My Cancer is sun and my Leo is moon

Yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah