Lana del Rey desvela la historia real de 'Bluebird', su canción sobre la autocuración

La artista Lana del Rey sigue mostrando a qué suena su próximo álbum de título cambiante. Su nuevo adelanto, Bluebird, una agradable canción ensoñadora en la que se sumerge en la narración alrededor de la esperanza y la autocuración, alberga reminiscencias del sonido de la icónica canción de The Beatles Blackbird.

Una canción de la que ha compartido su inspiración original en su perfil de Instagram, donde ha explicado que improvisó la melodía cuando un pájaro se estrelló contra su ventana en un momento de incertidumbre. "Había estado saliendo con alguien durante mucho tiempo y hacía tiempo que no nos veíamos. Me llamó y me preguntó si quería dar un paseo", ha explicado en un reel de Instagram. "Estaba un poco emocionada, pero no me pareció buena idea. Dije que sí y empecé a vestirme, y de repente un pájaro se estrelló contra la puerta de doble acristalamiento de mi habitación, y me quedé en shock. Abrí la puertecita y vi un pequeño gorrión, creo que era como un pequeño gorrión, justo ahí. Me emocioné muchísimo".

"Cuando sabes que algo está destinado para ti, a veces siento que la naturaleza tiene su propia forma de comunicarse contigo, especialmente en situaciones extremadamente graves, no de forma sacrificial, sino para que lo sepas. Y realmente no me importaba el estado de salud del pájaro. Cuando lo recogí, solo quería sostenerlo, con la esperanza de que estuviera bien. Y recuerdo que, justo antes de poder pensarlo, me senté allí y canté Little Bird Fly Away para los dos. Estaba llorando por mí y por el pájaro", ha recordado, añadiendo que el pájaro sobrevivió al impacto y finalmente se fue volando.

Lana del Rey también ha mostrado un críptico fragmento del videoclip de Bluebirden el que se puede ver a una joven caminando por una calle rodeada de flores, mientras saluda a algún acompañante en un vídeo que recuerda a los grabados con cámara super 8.

A pesar de que se trata de un proyecto musical del que lleva tiempo avanzando contenido y las influencias country que tendría el sonido, Lana del Rey ha cambiado hasta en dos ocasiones de título. Inicialmente, el álbum iba a lanzarse bajo el nombre de Lasso, aunque con el lanzamiento del single Henry, Come On anunció que sería The Right Person Will Stay, aunque finalmente también lo ha descartado. Del mismo modo, la autora ha anunciado que la fecha inicial de lanzamiento se retrasaría del previsto 21 de mayo.