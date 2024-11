Latin Grammy 2024: lista completa de ganadores

Este jueves por la noche, el Kayesa Center de la ciudad de Miami acogió el 25 aniversario de los premios Latin Grammy, con Juan Luis Guerra y Karol G como protagonistas de unos galardones muy repartidos.

El principal ganador fue el dominicano Juan Luis Guerra, quien se fue a casa cuatro galardones, seguido de Nathy Peluso y Édgar Barrera, con tres premios cada uno.

Las principales categorías de canción del año, grabación del año y álbum del año quedaron en manos de Jorge Drexler con 'Derrumbe', 'Mambo 23' y 'Radio Güira' de Juan Luis Guerra, respectivamente.

"Nunca pensé que podría pasar algo así con una canción tan corta, tan triste y diferente", dijo Drexler, quien ganó dos gramófonos y se los dedicó a su padre, que murió hace 11 días.

Las mujeres hicieron historia. Los tres galardones que recibió Nathy Peluso, la llevaron a un total cinco Latin Grammy durante su carrera, con lo que empató a la legendaria Mercedes Sosa. "Esto es más de lo que nunca soñé. Todos los que me conocen saben lo que Mercedes representa para mí en cuanto al valor de la identidad y de la representación", indicó.

Además, Karol G se convirtió en la primera mujer en ganar dos Latin Grammy en la categoría de mejor álbum urbano con Mañana será Bonito-Bichota Season.

También recibió tres galardones el compositor mexicano estadounidense Édgar Barrera, quien era el más nominado de la noche con nueve. Le seguían Bad Bunny y Karol G, con ocho. El puertorriqueño, quien estuvo ausente, recibió un Latin Grammy.

Los artistas españoles nominados se han ido prácticamente de vacío. Únicamente han sido reconocidas Penélope Cruz y Silvia Pérez Cruz por su canción con Residente313, premiado como Mejor vídeo musical versión corta, y Niña Pastori, que se ha llevado el Mejor Álbum Folclórico con Soledad Pastorutti y Lila Downs.

GENERAL

—Grabación del año: “Mambo 23″, Juan Luis Guerra 4.40.

—Álbum del año: “Radio güira”, Juan Luis Guerra 4.40.

—Canción del año: “Derrumbe”, Jorge Drexler, compositor (Jorge Drexler).

—Mejor nuevo artista: Ela Taubert.

POP

—Mejor álbum vocal pop: “El viaje”, Luis Fonsi.

—Mejor álbum vocal pop tradicional: “García”, Kany García.

—Mejor canción pop: “Feriado”, Rawayana, compositores (Rawayana).

ELECTRÓNICA

—Mejor interpretación de música electrónica latina: “Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix)”, Bizarrap, Shakira.

URBANA

—Mejor fusión/interpretación urbana: “Tranky Funky”, Trueno.

—Mejor interpretación de reggaetón: “Perro negro”, Bad Bunny y Feid.

—Mejor álbum de música urbana: “Mañana Será Bonito (Bichota Season)”, Karol G.

—Mejor canción de rap/hip hop: “Aprender a amar”, Pablo Drexler, Alberto Escámez López y Nathy Peluso, compositores (Nathy Peluso).

—Mejor canción urbana: “Bonita”, Daddy Yankee, compositor (Daddy Yankee).

ROCK

—Mejor álbum de rock: “El dorado (en vivo)”, Aterciopelados.

—Mejor canción de rock: “No me preguntes (Live)”, Jesús Quintero y Draco Rosa, compositores (Draco Rosa).

—Mejor álbum de pop/rock: “Reflejos de lo eterno”, Draco Rosa.

—Mejor canción de pop/rock: “5 Horas Menos”, Conociendo Rusia y Natalia Lafourcade, compositores (Conociendo Rusia y Natalia Lafourcade).

ALTERNATIVA

—Mejor álbum de música alternativa: “Autopoiética”, Mon Laferte.

—Mejor canción alternativa: “El día que perdí mi juventud”, Devonté Hynes y Nathy Peluso, compositores (Nathy Peluso).

TROPICAL

—Mejor álbum de salsa: “Siembra: 45° Aniversario (en vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022)”, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta.

—Mejor álbum de cumbia/vallenato: “’Ta malo”, Silvestre Dangond.

—Mejor álbum de merengue y/o bachata: “Radio Güira”, Juan Luis Guerra 4.40.

—Mejor álbum tropical tradicional: “Rodando por el mundo”, José Alberto “El Canario”.

— Mejor álbum tropical contemporáneo: “Tropicalia”, Fonseca.

—Mejor canción tropical: “Mambo 23”, Juan Luis Guerra, compositor (Juan Luis Guerra 4.40).

CANTAUTOR

—Mejor álbum cantautor: “Pausa”, Leonel García.

—Mejor canción cantautor (empate): “Derrumbe”, Jorge Drexler, compositor (Jorge Drexler). “García”, Kany García, compositora (Kany García).

REGIONAL MEXICANA

—Mejor álbum de música ranchera/mariachi: “Te llevo en la sangre”, Alejandro Fernández.

—Mejor álbum de música banda: “Diamantes”, Chiquis.

—Mejor álbum de música tejana: “Imperfecto”, El Plan.

—Mejor álbum de música norteña: “El comienzo”, Grupo Frontera.

— Mejor álbum de música mexicana contemporánea: “Boca Chueca, Vol. 1”, Carín León.

—Mejor canción regional mexicana: “El amor de su vida”, Edgar Barrera y Kevyn Mauricio Cruz, compositores (Grupo Frontera, Grupo Firme).

INSTRUMENTAL

—Mejor álbum instrumental: “Tembla”, Hamilton De Holanda y C4 Trío.

TRADICIONAL

—Mejor álbum folklórico: “Raíz nunca me fui”, (Lila Downs, Niña Pastori, Soledad).

—Mejor álbum de tango: “Apiazolado”, Diego Schissi Quinteto.

—Mejor álbum de música flamenca: “Historias de un flamenco”, Antonio Rey.

JAZZ

—Mejor álbum de jazz latino/jazz: “Pra você, ilza”, Hermeto Pascoal & Grupo.

CRISTIANA

—Mejor álbum cristiano (en español): “Kintsugi”, Un Corazón.

—Mejor álbum cristiano (en portugués): “Deixa vir - Vol II (Ao Vivo)”, Thalles Roberto.

LENGUA PORTUGUESA

—Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa: “Os Garotin De São Gonçalo”, Os Garotin.

—Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa: “Erasmo Esteves”, Erasmo Carlos.

— Mejor interpretación urbana en lengua portuguesa: “Cachimbo da Paz 2”, Gabriel O Pensador, Lulu Santos, Xamã.

— Mejor álbum de samba/pagode: “Xande canta Caetano”, Xande De Pilares.

—Mejor álbum de música popular brasileña/música afro portuguesa brasileña: “Se o meu peito fosse o mundo”, Jota.Pê.

—Mejor álbum de música sertaneja: “Boiadeira internacional (ao vivo)”, Ana Castela.

—Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa: “Mariana e Mestrinho”, Mariana Aydar, Mestrinho.

—Mejor canción en lengua portuguesa: “Ouro Marrom”, Jota.Pê, compositor (Jota.Pê).

NIÑOS

—Mejor álbum de música latina para niños: “¡A Cantar!”, Danilo & Chapis.

CLÁSICA

—Mejor álbum de música clásica: “Fandango”, Filarmónica de Los Angeles

—Mejor obra/composición clásica contemporánea: “Fandango”, Arturo Márquez, compositor (Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel, Anne Akiko Meyers).

ARREGLO

—Mejor arreglo: “Night In Tunisia”, Hilario Durán, arreglista (Hilario Durán And His Latin Jazz Big Band y Paquito D’Rivera).

DISEÑO DE EMPAQUE

—Mejor diseño de empaque (empate): “En Vivo - 100 Años de Azúcar”, Nelson Albareda, Sebastian Aristizabal, Kemelly Figueroa-Mouriz, Omer Pardillo-Cid y Albertico Rodríguez, directores de arte (Celia Cruz). “Karma”, Carlos Ortíz, director de arte (Diana Burco).

COMPOSICIÓN

-Compositor del año: Edgar Barrera.

PRODUCCIÓN

—Mejor ingeniería de grabación para un álbum: “Se o meu peito fosse o mundo”, Thiago Baggio, Will Bone, Leonardo Emocija, Rodrigo Lemos y Felipe Vassão, ingenieros; João Milliet, mezclador; Felipe Tichauer, ingeniero de masterización (Jota.Pê).

—Productor del año: Edgar Barrera.

VIDEO

—Mejor video musical versión corta: “313”, Residente, Penélope Cruz y Silvia Pérez Cruz.

—Mejor video musical versión larga: “Grasa (Album Long Form)”, Nathy Peluso.