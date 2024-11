Latin Grammy 2024: todas las actuaciones de la gala

Los Latin Grammy de este año celebraron sus bodas de plata en Miami. La gala ha tenido lugar en el Kaseya Center de la ciudad estadounidense, donde se han unido las mejores voces del panorama musical latino.

Juan Luis Guerra, Nathy Peluso y Édgar Barrera han sido los grandes nombres de esta edición, consagrándose con cuatro premios, en el caso del dominicano, y tres galardones en caso de la artista argentina y el músico mexicano.

Aunque no cabe duda de que la música ha sido la gran protagonista, son muchos los artistas que se han pasado por el escenario para regalarnos el mejor de los directos, entre ellos, Quevedo y David Bisbal, como grandes nombres de la música española en la gala.

Ela Taubert y Joe Jonas, magia sobre el escenario al ritmo de '¿Cómo pasó?'

Se llevó el Latin Grammy en la categoría Mejor Nuevo artista. De alguna forma, Ela Taubert brilló por partida doble sobre el escenario de la gala, gracias también a su interpretación de ¿Cómo Fue?, junto a Joe Jonas.

Eladio Carrion, y su emotiva interpretación de 'Mama's Boy'

Vestido totalmente de blanco y arropado por un gran coro, Eladio Carrion hizo el regalo perfecto para sus fans precisamente el día de su cumpleaños.

Quevedo, magnético con 'Columbia' y 'Duro'

El artista Playa del Inglés no ha dudado en subirse al escenario de los Latin Grammy. En su directo, no solo ha interpretado Columbia, también ha presentado la antesala su nuevo disco Buenas Noches, con el tema Duro. Quevedo viaja a Miami después de coronarse en Sevilla el año pasado con el galardón a Mejor Canción Urbana.

Myke Towers conquista el escenario al ritmo de 'La Falda'

Con dos nominaciones a Mejor Canción Urbana en estos premios, Myke Towers se ha lucido interpretando su tema La Falda, con el que ha llenado el escenario de energía.

Juan Luis Guerra, rey de la noche con 'Mambo 23'

Tras llevarse cuatro premios en esta gala, ¿qué mejor forma de celebrarlo con más música? Juan Luis Guerra se coronó en las categorías Grabación del año, Álbum de año, Mejor Álbum de merengue y/o bachata y Mejor canción tropical. El artista de origen dominicano interpretó Mambo 23, con el que revolucionó el escenario de Miami.

Danny Ocean, Álvaro Díaz y Trueno, puro show

Con dos nominaciones en los Latin Grammy, Danny Ocean se presentaba como uno de los grandes nombres de la gala. El artista de Me rehúso interpretó Amor, con el que ha luchado por su galardón en la categoría Mejor Canción Pop.

Tras la presentación de Danny Ocean, intervino Álvaro Díaz desprendiendo energía y magnetismo con su tema ¿Quién te quiere como el nene?. Después del pase del puertorriqueño, Trueno, el ganador en la categoría Mejor Fusión/Interpretación Urbana, Trueno, se lució sobre el escenario con la canción que le ha llevado a este galardón:Tranky Funky.

Emilia, Kali Uchis y Elene Rose, sensibilidad y fuerza en los Latin Grammy

Kali Uchis, con su interpretación de Te Mata, consiguió por un instante parar el tiempo con un tema lleno de sensibilidad.

Con una actuación más dramática, Elena Rose cantó Caracas en el 2000.

Una vez más, Emilia demostró que es un animal escénico interpretandoNo_se_ve.mp3, uno de los temas que la ha catapultado a la cima del éxito

David Bisbal y su homenaje a los grandes artistas de la música latina

David Bisbal, de la mano de Carlos Rivera, interpretó El Triste de José José, en mitad de un homenaje a leyendas de la música mexicanas. En este pase también fueron partícipes Reik y Leonel García cantando Hasta que te conocí de Juan Gabriel, y Alejandro Fernández interpretando el tema de su padre No me sé rajar.

Tributo a la salsa, junto a Marc Anthony

Tras años de distanciamiento, Marc Anthony y La India se unieron en el escenario para interpretar Vivir Lo Nuestro.

Carín León con 'Despídase bien'

Fuerza, voz y seguridad, fueron los elementos que compusieron el directo de Carín León. Acompañado de un coro, el artista de origen mexicano brilló en la noche de los Latin Grammy.

Darumas, al ritmo de 'Francotirador'

El trío nominado a Mejor Nuevo Artista ofreció el mejor de sus directos con el tema Francotirador. Aquí las podemos ver luciendo sus mejores looks en la gala.

Grupo Frontera con 'El Amor De Su Vida'

Los ganadores al Mejor Álbum de Música Norteña desprendieron luz en un gran directo con el tema El Amor de Su Vida.

Becky G, pura emoción en 'Por El Contrario'

Una actuación llena de magia, vemos a una Becky G lucirse con un espectacular vestido rojo, además de una interpretación magnífica cantando Por El Contrario, junto a Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar.

Anitta se lleva al acústico 'Mil Veces'

Es una de las grandes estrellas del panorama musical latino a nivel global. La brasileña trajo sensibilidad al Kansey Center con una versión acústica de Mil Veces. En su actuación, le rindieron un tributo a Sérgio Mendes con el tema Mas Que Nada, trayendo el portugués al escenario de esta gala.

Pitbull y Jon Bon Jovi ponen el pabellón alto con 'Now or Never'

Fue una de las actuaciones más dinámicas de la noche. Con Now or Never, Pitbull y Jon Bon Jovi pusieron arriba al público del Kansey Center.

Luis Fonsi pone el broche de oro a los Latin Grammy tras 25 años de carrera

Se trata de uno de los grandes nombres de la música latina. Tras más de dos décadas en la música, Luis Fonsi ha hecho un pequeño repaso a su trayectoria interpretando tres de los temas más sonados de su carrera: No me doy por vencido, Despacito y Santa María.

The Warning, puro show rock en Miami

La banda nominada a la Mejor Canción de Rock, pusieron el broche a esta gala con su tema ¿Qué más quieres?, demostrando sus tablas en el escenario.