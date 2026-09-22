Leire Martínez cerrará su gira en un gran concierto en el Palacio de Vistalegre

La cantante Leire Martínez quiere dejar el pabellón bien alto, y nunca mejor dicho, de cara al final de su gira Historias de aquella niña con un gran show en el Palacio de Vistalegre de Madrid el próximo 17 de abril.

La noche de aquella niña, como ha decidido bautizar el espectáculo, acogerá hasta 15.000 fans en un concierto que promete ser memorable: "Me muero de ilusión, va a ser una noche muy especial para cerrar esta etapa tan bonita y que me ha dado tantas alegrías. Os prometo espectáculo, amigos y seguro que alguna lagrimita", ha indicado la cantante en su perfil oficial de Instagram.

Un concierto para el que ya ha puesto a la venta las entradas en su web oficial y que ya ha agotado una buena parte de losdurante las primeras horas.

Durante los últimos siete meses, Leire Martínez no ha dejado de emocionar a quienes han acudido a alguno de los conciertos de Historias de aquella niña, con un setlist protagonizado no solo por las canciones del nuevo álbum que da nombre al tour de la donostiarra, sino otras del repertorio de su tiempo en La Oreja de Van Gogh.

Una muestra de la evolución musical que ha experimentado a lo largo de su carrera, saliendo de los límites en los que se había desenvuelto durante su etapa con el grupo y explorando nuevos registros.