Leire Martínez y Metrika sorprenden en el Arenal Sound con una versión electrónica de 'Rosas'

Leire Martínez sigue recorriendo los escenarios de toda España, y este 31 de julio le ha tocado actuar en el festival Arenal Sound de Burriana. La artista ha aprovechado que compartía cartel con Metrika para invitar a la rapera durante su concierto.

Juntas han protagonizado el momento más inesperado del día en el Arenal Sound, pues una y otra artista tienen estilos muy diferentes. Sin embargo, la guipuzcoana ha querido sorprender al público con una versión del mayor éxito de La Oreja de Van Gogh: Rosas.

'Rosas' con autotune

El arreglo electrónico le ha ido perfecto a Metrika, una joven de 22 años que se está abriendo paso en la industria rápidamente gracias a su excentricidad y su desparpajo. Al igual que en sus propios conciertos, la rapera ha recurrido al autotune para interpretar Rosas ante la euforia del público.

Leire Martínez: "De perra a perra, guau"

Al final, Metrika ha querido hacerle un regalo a Leire Martínez: "Muchísimas gracias, de verdad. Has dejado huella en miles de generaciones y yo quería darte un cachito de mí también", ha dicho antes de entregarle unas botas. "No sé si son tu estilo, pero yo quería que las tuvieras. Muchísimas gracias, de verdad, eres una referente. Perfecta, chocho", ha añadido la rapera. "De perra a perra, guau", ha zanjado la guipuzcoana.

Los vídeos de su actuación han circulado rápidamente por redes sociales, aumentando el alcance de una actuación que ningún fan de las dos artistas esperaba vivir. Además, este dueto sigue impulsando a Metrika después de confesarse ante Rosalía o de aparecer en La Velada del Año VI.