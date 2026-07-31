La Oreja de Van Gogh confiesa por fin cómo fue la salida de Leire, "independiente del regreso de Amaia"

La Oreja de Van Gogh en la portada de 'Todos estamos bailando la misma canción' | La Oreja de Van Gogh

La gira Tantas Cosas que Contar Tour, que ha traído de vuelta a Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh, está siendo un sueño para la banda, pero sobre todo para sus fans. El grupo está llenando arenas por toda España, y su éxito ha sido tal que acaba de anunciar seis fechas de conciertos en Latinoamérica.

El regreso de la vocalista al grupo tras la salida de Leire Martínez se ha tratado con mucha discreción, y de hecho hasta ahora la formación musical no había concedido una entrevista en conjunto, pero este verano han hablado Xabi San Martín, Álvaro Fuentes, Amaia Montero y Haritz Garde con El Diario Vasco.

En este encuentro han hablado de cómo fue volver a reunirse, de la salida del grupo de Leire Martínez y Pablo Benegas y de su nuevo proyecto juntos. Y todo ello antes de sus conciertos en la Plaza de Todos de Illunbe Miramon Pasealekua de Donostia, su tierra.

Un regreso como si no hubiera pasado el tiempo

"El primer día que empezamos a ensayar con Amaia tras el reencuentro fue como si no hubiese pasado el tiempo, como si acabásemos de ensayar la víspera", cuenta la banda al mencionado medio, que insisten en que fue "como si hubiésemos estado siempre juntos".

En el caso de la vocalista, fue una aventura: "Yo me lancé a la piscina sin expectativas, solo para disfrutar. Y está siendo maravilloso. Han sido meses de trabajo muy duro, con obstáculos, pero los hemos superado de una manera mágica. Conservamos lo mejor del principio, las risas y la complicidad de cuando teníamos 20 años, pero con la tranquilidad de estar ya en torno a los 50. Y aunque quede cursi puedo decir que me emociona lo bien que seguimos congeniando".

"Durante todos estos años siempre mantuvimos el contacto personal, pero se ve que la relación artística seguía estando ahí, tras tantos años en que Amaia vivió su propio camino y nosotros el nuestro", expresa Haritz.

Así fue la salida de Leire Martínez

Por su parte, Xabi deja claro que "aunque a algunos les resulte difícil de creer, todo fue más aburrido y natural de lo que se ha fabulado por ahí" en cuanto a la vuelta de Amaia al grupo.

"Cuando separamos los caminos con Leire entramos en la fase de pensar 'qué hacemos ahora'"

"Nuestra separación de Leire es independiente del regreso de Amaia. Cuando separamos los caminos con Leire entramos en la fase de pensar 'qué hacemos ahora'. Se dijeron muchas cosas falsas, pero no queríamos alimentar guerras, y quizás el tiempo nos ha dado la razón de no entrar en polémicas. En ese tiempo Amaia nos llamaba preocupada para ver qué tal estábamos", expone el músico.

El cambio de vocalista se debía a que "Leire tenía unas ideas diferentes" al resto de la banda, y "lo mejor es que se haya dado la situación para que ella haya podido materializarlas", tal y como defiende Haritz. "Musicalmente,creo que ha publicado un disco diferente a La Oreja, y está enfocada a la televisión y otras actividades que le apetecían. Creo que está muy contenta", comparte sobre Martínez. Y sostienen que siguen manteniendo contacto con ella.

El grupo se quiso mantener discreto y "hablar con la música" ante las especulaciones, y con el tiempo "ves que la mayoría del público y de los medios estaba a nuestro lado": "Cuando salieron las entradas de la gira se vendieron medio millón en unas horas. Esa es la realidad".

Tras la salida de la segunda vocalista, pusieron sobre la mesa todas las opciones, tal y como comparte Álvaro en tono de humor: "Lo cierto es que, cuando Leire salió del grupo, nos quedamos dando muchas vueltas sobre el futuro. Hasta pensamos en broma hacer un holograma de una cantante. La única opción viable, y más natural, era Amaia".

El músico Pablo Benegas también salió del grupo, pero el resto de la formación remarca que tiene las puertas abiertas: "Seguimos en contacto permanente con él y este es su grupo, volverá cuando quiera".

Así fue para Amaia Montero su regreso

Amaia Montero causó gran expectación con su vuelta a los escenarios, algo que contó en el primer concierto de la gira en Bilbao. "Llevaba tiempo fuera del circuito, estuve muy enferma y lo pasé muy mal, pero me fui curando. Quería volver al mundo, pero desde lo que considero 'mi casa', y mis compañeros del grupo son mi casa. Ha sido mi mejor cura, una terapia para todos", expresa para El Diario Vasco, e insiste en las ganas que tenía de "vivir el escenario, estar ante el público otra vez".

"Hay una especie de nostalgia en positivo"

"El público está siendo genial en toda la gira. Hay una especie de nostalgia en positivo. Vienen quienes eran nuestros seguidores hace treinta años, algunos con sus hijos. Hay conciertos en los que se reúnen hasta tres generaciones", comparte Montero, quien tiene como finalidad en cada show que "el público se olvide de todo y cante y baile".

De momento hay proyecto para largo, porque junto a la gira están componiendo canciones para un nuevo disco. "Vamos componiendo canciones, surgen de forma natural en el local de ensayo, o de repente te encuentras con un mensaje de voz de Amaia con una melodía. Tenemos muchas ganas de publicar disco y lo terminaremos haciendo", adelanta Xabi.