Lenny Kravitz: su edad, sus hijos y por qué estuvo nueve años sin tener sexo

Lenny Kravitz es una estrella indiscutible del rock conocido por muchos por temas como It Ain’t Over Till It’s Over. Ahora vuelve a la actualidad por su actuación en la final de la Champions de este 2024, donde se enfrentarán por el título en Real Madrid y el Borussia Dortmund.

Pero además de por su música, en la que al rock incorpora géneros como el blues, reggae, funk y folk, el cantante, que ya tiene 60 años, también ha ocupado titulares por su vida más personal, en la cual ha tenido momentos candentes.

Su historia con Lisa Bonet

El rockero comenzó una relación con Lisa Bonet después de verla en el programa La hora de Bill Cosby y pensar en ese momento que se iba a casar con ella. Y así lo hizo: pasó por el altar con la actriz en 1987.

Antes de que se desquebrajara su amor tuvieron a su hija Zoë, quien ha seguido los pasos de sus padres y se ha convertido en una actriz y cantante conocida. Poo después, Kravitz y Bonet se divorciaron.

Zoë Kravitz con sus padres: Lenny Kravitz y Lisa Bonet

Pocos meses después de su divorcio, el artista comenzó a salir con la cantante francesa Vanessa Paradis, con la que tuvo una relación de cinco años.

Después salió durante un año con la modelo Adriana Lima, y entre 2003 y 2004 se comprometió con la actriz Nicole Kidman. Sin embargo, ninguna de estas relaciones fue fructífera.

Célibe voluntariamente

Lenny Kravitz sorprendió hace poco al compartir públicamente que lleva nueve años sin mantener relaciones sexuales. El rockero ha contado que decidió practicar el celibato para no repetir los errores de su padre, quien le fue infiel a su madre, Roxi Roker

Este pensamiento le llegó cuando después de terminar su relación con Bonet en 1991, inició distintas aventuras ocasionales, y no se sentía bien con esa forma de actuar. El cantante se quiso desprender de la etiqueta 'mujeriego' y así llevar una vida más responsable con su sexualidad.

Según el artista, el decidir no practicar sexo con la misma frecuencia que en su pasado es una decisión más espiritual que física. Por ahora, parece que el artista disfruta de su soltería.