Lenny Kravitz está ultimando 'Negrophilia', su nuevo disco

Aunque todavía está de gira con su disco Black And White America , Lenny Kravitz ya tiene preparado Negrophilia , un disco más funky y con un sonido más crudo que su antecesor.

Lenny Kravitz ha anunciado que ya tiene prácticamente listo Negrophilia, su próximo álbum de estudio. En realidad, Negrophilia iba a publicarse antes que Black And White America, pero mientras que el cantante trabajaba en las canciones de este disco empezaron a surgir las Black And White America y al final se pospuso su publicación.

Sobre este nuevo disco el cantante afirma que "Su música es muy funky y muy cruda. Black and White America estaba muy producido, aunque es natural y orgánico". Pero de momento no hay una fecha prevista para su publicación, ya que Lenny Kravitz está sumergido en su gira de presentación de Black And White America que pasará por nuestro país, donde Europa FM es emisoria oficial de los conciertos de Barcelona y Granada.

Además, el músico volverá al cine en una adaptación del libro de Suzanne Collins The Hunger Games, cuyo estreno está previsto para el próximo mes de marzo.