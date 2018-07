Lenny Kravitz vuelve a los 70 en el vídeo de 'The Pleasure and the Pain'

Lenny Kravitz sigue promocionando su álbum Strut y ha escogido el tema The Pleasure and the Pain. En el videoclip, rodado en blanco y negro y con un aire setentero, el cantante protagoniza una relación llena de altibajos con una chica.

Lenny Kravitz estrena el vídeo 'The Pleasure & The Pain' / europafm.com

Lenny Kravitz estrena videoclip para The Pleasure and the Pain, su nuevo single. Dirigido por Dikayl Rimmasch (que también se encargó de su último vídeo de Sex), el cantante se transporta a la década de los 70 donde tiene una relación con una joven llena de pasión y discusiones.

The Pleasure and the Pain es el cuarto sencillo extraído de Strut, su último trabajo de estudio publicado en septiembre de 2014 y sucesor de los singles The Chamber, Sex y New York City.