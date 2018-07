Lenny Kravitz escandaliza a la Iglesia en su vídeo 'Sex'

Lenny Kravitz lanza el videoclip de Sex, tema elegido como tercer single de su álbum Strut. Lejos del cortó que hizo para The Chamber, ha optado por un vídeo en blanco y negro con rótulos en castellano y dirigido por miembros de la Iglesia que se escandalizan con la canción.

Kravitz ha dicho sobre el nuevo vídeo: "Me encanta el rollo 'Fellini' del vídeo. Cuando me hablaron del concepto, me di cuenta de que Dikayl estaba loco; y eso me atrajo".

El director del clip, Dikayl Rimmasch, dijo: "No se me ocurría nada más surrealista. Me hacía reír. Lenny fue a por ello. El rodaje fue caótico. Al día siguiente tenía resaca, me fui a la playa, me tiré en la arena y pensé, '¿Qué he hecho?'".

Considerado como uno de los músicos de rock más importantes de nuestra era, Lenny Kravitz ha trascendido géneros, estilos, razas y clases en sus 20 años de carrera, una trayectoria que disfruta de las ricas influencias del soul, rock y funk de los años 60s y 70s. El talento de Kravitz como compositor, productor y multi-instrumentista han destacado a través de sus diez álbumes de estudio en un catálogo atemporal.

Dikayl Rimmasch es un cineasta y fotógrafo establecido en Nueva York. Ha colaborado con numerosos músicos. Más recientemente ha dirigido una serie en tres partes protagonizada por Beyoncé y Jay Z sobre la gira de la pareja On The Run. En los últimos diez años, Dikayl también ha colaborado de forma continua con Ralph Lauren en la marca RRL; asesorando la estética y el diseño de sus tiendas, así como dirige y fotografía sus campañas.