"La letra fue escrita por mi": Taylor Swift responde ante la demanda de plagio por 'Shake It Off' // Getty

Cinco años lleva Taylor Swift con estas acusaciones de plagio sobre la mesa. La estrella mundial recibió en el año 2017 una demanda por vulneración de los derechos de autor.

El grupo 3LW acusaba a la artista de plagiar la letra de su tema de 2001 Playas Gon 'Play para convertirlo en el estribillo de Shake It Off, canción que estrenó en 2014 como single principal del disco 1989.

Se trata de una de las canciones más conocidas -y lucrativas- de Swift. Con ella ganó el Grammy a Grabación del Año en 2015.

La demanda está basada en la letra del estribillo de Swift, que canta 'players gonna play and haters gonna hate' (los jugadores van a jugar y los odiadores odiarán).

Su respuesta ante la acusación de plagio

En un extenso comunicado difundido por Billboard, la artista niega las acusaciones y afirma de una manera muy contundente que la obra salió únicamente de su composición.

"La letra de ‘Shake It Off’ fue escrita en su totalidad por mí", empezaba.

La cantante mantiene que la letra es totalmente autobiográfica y que narra sus propias vivencias: "Al escribir la letra, me basé en parte en las experiencias de mi vida y, en particular, en el escrutinio público implacable de mi vida personal, las noticias de "clickbait", la manipulación pública y otras formas de crítica personal negativa de las que aprendí que solo necesitaba sacudirme para centrarme en mi música".

"Recuerdo haber escuchado frases sobre el juego de los jugadores y el odio de los que odian pronunciadas juntas por otros niños mientras asistían a la escuela en Wyomissing Hills y en la escuela secundaria en Hendersonville. Estas frases eran similares a otros dichos de uso común como "no odies al jugador, odia el juego", "tómate un calmante" y "dilo, no lo rocíes", asegura.

Reconoce que había escuchado la frase 'players gonna play' pero no la canción

Swift agregó que había escuchado la polémica frase en disputa en "muchas canciones, películas y otros trabajos". Además, señaló como prueba una actuación en directo del año 2013 en la que usó una camiseta de Urban Outfitters con la frase "los que odian van a odiar". Shake it Off se estrenó en 2014.

"Me llamaron la atención los mensajes de que las personas propensas a hacer algo lo harán, y la mejor manera de superarlo es encogerse de hombros y seguir viviendo", agregó.

Un jurado popular podría dar su veredicto

En 2018, un juez desestimó la demanda, pero un panel de apelaciones resucitó el caso el año pasado.

En diciembre de 2021, un juez dictaminó que la demanda era demasiado reñida y que, en última instancia, se decidiría en un juicio con jurado, aunque no se ha fijado una fecha para el tribunal. Los abogados de Swift ahora mismo trabajan para que el juez que conceda un acuerdo y renuncie al juicio.

Los abogados de la cantante aseguran que la demanda de los miembros del grupo 3LW Sean Hall y Nathan Butler está basada en "tenues afirmaciones" y mantienen que las acusaciones sobre Swift son "infundados".

[[H3:"Nunca he escuchado la canción Playas Gon’ Play"]]

Swift también añadió que nunca había escuchado la canción Playas Gon 'Play hasta 2017, cuando los compositores presentaron la demanda por primera vez.

"Hasta que me enteré del reclamo de los demandantes en 2017, nunca había escuchado la canción 'Playas Gon' Play' y nunca había oído hablar de esa canción o del grupo 3LW", escribió Swift, señalando cómo sus padres "no me permitieron ver TRL hasta que tuve unos 13 años2.

"Ninguno de los CD que escuché de niña, o después de eso, era de 3LW", continuó.

"Nunca he escuchado la canción ‘Playas Gon’ Play’ en la radio, en la televisión, ni en ninguna película. La primera vez que escuché la canción fue después de que se hiciera esta afirmación", terminó.