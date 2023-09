La letra y la historia de 'Aprendiz', la canción que Alejandro Sanz escribió para Malú

Hablar de la carrera musical de Malú lleva a hablar de Aprendiz, la canción con la que irrumpió en la industria hace 25 años y que Alejandro Sanz le escribió cuando la cantante tenía solo 15.

"Es una canción mágica y especial", reconoce al hablar sobre este tema lanzado en 1998 y que se mantiene vivo desde entonces. "Pasan los años y sigue ahí evolucionando", dice la cantante, que define Aprendiz como algo más que una canción: "Es mi amiga, mi aliada, la canción que me va a acompañar el resto de mi vida".

Alejandro Sanz se la compuso porque ella se lo pidió. No hubo negociaciones, fue sencillo, como ella misma contó en una entrevista en El Mundo cuando estaba empezando: "Lo conozco desde pequeña y lo tuve más fácil porque llegué y le dije: 'Oye, Alejandro, un tema, que voy a grabar una maqueta'. Y me dijo: 'Venga'. Es una satisfacción que confíe en mí porque para cantar sus temas hay que tener mucho corazón. No le puedes quitar el valor a sus canciones".

La amistad de Malú y Alejandro Sanz

Malú no puede poner fecha a su amistad con Alejandro Sanz porque, como ha dicho en numerosas ocasiones, está en su vida desde que tiene uso de razón. Lo conoció gracias a su tío Paco de Lucía y de pequeña, en el colegio, presumía diciendo que era su primo.

"Es un amigo de la familia de siempre, siempre ha habido una relación muy buena entre los dos. Es como un hermano mayor", contó en una entrevista en Radio Argentino en 1999.

Alejandro Sanz le regaló esta canción porque tenía claro el talento de su amiga y quería verla triunfa. "Le di un tema que yo considero que uno de los mejores que he escrito. No suelo hacer ese tipo de cosas pero se lo di porque realmente confiaba que ese tema le iba a servir de mucho y le iba a abrir el camino para que luego pudiera hacer otras cosas, con otro repertorio y otra gente. Yo no me voy a dedicar a hacerle canciones a ella y a hacerle canciones porque ya tiene su camino", dijo el cantante sobre su canción este mismo medio.

El cantante le hizo este regalo y Malú lo cantó por primera vez en televisión cuando tenía 16 años. Fue en Canal Sur. En esa época su imagen y su actitud no tenían nada que ver con la actualidad.

"Me siento una chica inocente que está con un chico mayor. Me ha enseñado mucho y me ha hecho daño. Yo le reprocho todo. Al final, él está detrás de mí y yo le digo: 'Ahora yo soy la señora'. No me costó nada meterme en la canción. Cuando salgo en televisión cantándola, me dicen: '¡Qué seria estabas!'. A veces, me entran ganas de matar al cámara", decía sobre Aprendiz al inicio de su carrera.

La letra de 'Aprendiz', de Malú

Tus besos saben tan amargos

Cuando te ensucias los labios con mentiras, otra vez

Dices que te estoy haciendo daño

Que, con el paso de los años, me estoy haciendo más cruel

Nunca creí que te vería

Remendando mis heridas con jirones de tu piel

De ti aprendió mi corazón, de ti aprendió mi corazón

No me reproches que no sepa darte amor

Me has enseñado tú

Tú has sido mi maestro para hacer sufrir

Si alguna vez fui mala, lo aprendí de ti

No digas que no entiendes cómo puedo ser así

Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti

Me has enseñado tú

Maldigo mi inocencia y te maldigo a ti

Maldito el maestro y maldita la aprendiz

Maldigo lo que amo y te lo de-, te lo debo a ti

Me duelen tus caricias porque noto

Que tus manos son cristales rotos bajo mis pies

Dices que te estoy haciendo daño

Que, con el paso de los años, me estoy haciendo más cruel

Nunca creí que te vería

Remendando mis heridas con jirones de tu piel

De ti aprendió mi corazón, de ti aprendió mi corazón

No me reproches que no sepa darte amor

Me has enseñado tú

Tú has sido mi maestro para hacer sufrir

Si alguna vez fui mala, lo aprendí de ti

No digas que no entiendes cómo puedo ser así

Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti

Me has enseñado tú

Maldigo mi inocencia y te maldigo a ti

Maldito el maestro y maldita la aprendiz

Maldigo lo que amo, te lo de-, mmh-mmh, ti