La hija del desaparecido Elvis Presley ha grabado una nueva versión del tema 'Where no one stands alone' , donde podemos escuchar sus voces intercalándose en la melodía. La canción forma parte del álbum póstumo que saldrá a la venta este mes de agosto.

Lisa Marie Presley revive a su padre Elvis Presley en una nueva versión de 'Where no one stands alone' / Youtube

Casi 41 años después del fallecimiento del Rey del Rock, Elvis Presley y su hija protagonizan un emocionante dueto para la renovada versión del tema 'Where no one stands Alone', una canción que le da título al nuevo álbum póstumo de temas gospel del desaparecido cantante.

"Fue una experiencia muy poderosa y conmovedora cantar con mi padre", asegura Lisa Marie Presley. "Las letras me hablan y tocan mi alma. Estoy seguro de que la letra le habló a mi padre de la misma manera", explica.

La versión original de esta balada pertenece al LP de 1967 de Elvis Presley titulado 'How Great Thou Art'.

En esta nueva versión remasterizada, ambos cantantes alternan sus voces para crear una nueva y delicada pieza que seguro conmoverá a los fans del eterno Rey del Rock. El álbum póstumo 'Where no one stands Alone' se pondrá a la venta el 11 de agosto e incluirá 14 canciones grabadas con artistas que acompañaron a Presley durante su carrera, como Darlene Love, Terry Blackwood, Jim Murray y Armond Morales.

"Grabamos toda esa historia en salas donde Elvis grabó sus canciones más memorables, con los cantantes que respaldaron a Elvis en sus actuaciones más impactantes, y con la cruda emoción de su hija Lisa Marie cantando 'con' su padre en la misma habitación que ella", ha asegurado Joel Weinshanker, uno de los productores del proyecto, a la revista Rolling Stone.